Ore 18.08, Piazza San Pietro esplode di gioia: la reazione dei fedeli alla fumata bianca – Il video

Il boato della piazza in Vaticano alla vista del segnale che indica l'elezione del nuovo Pontefice

Un boato di gioia ha attraversato piazza San Pietro nel momento in cui dal comignolo della Cappella Sistina è apparsa la fumata bianca, segno dell’elezione del 267esimo Pontefice, successore di Papa Francesco. L’annuncio è stato accolto da un lungo applauso, carico di commozione, da parte dei fedeli accorsi in Vaticano. Secondo le forze dell’ordine presenti sul posto, in piazza si contano già oltre 15mila persone, un numero destinato a crescere nelle prossime ore. Intanto, tra cori di esultanza, bandiere che sventolano e preghiere, le campane della Basilica di San Pietro suonano a distesa, accompagnando questo momento storico per la Chiesa cattolica.

Fonte video: Vatican News