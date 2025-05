Sorpasso di Tagle su Parolin, il Conclave secondo i bookmakers: chi sono ora i favoriti su cui scommettere

Le piattaforme di scommesse britanniche premiano il cardinale filippino. Dagli Stati Uniti danno ancora Parolin in pole position, ma in netto calo sopratutto dopo la seconda fumata nera

Per l’elezione del successore di papa Francesco sembra sempre più una corsa a due tra Pietro Parolin e Luis Antonio Tagle. È questa l’istantanea scattata dai bookmakers esteri, secondo i quali i principali indiziati a salire al soglio pontificio sono il segretario di Stato vaticano e il cardinale filippino. Proprio quest’ultimo si starebbe avvicinando di ora in ora alle quotazioni del veneto Parolin, addirittura superandolo su alcune piattaforme. È il caso della britannica William Hill, dove i betting analyst danno Tagle a 3 e Paroli a 3,5, dopo che alla vigilia del Conclave i due condividevano il 3,5 piazzandosi spalla a spalla come i favoritissimi al papato.

Leggi tutti gli aggiornamenti del Conclave

Il sorpasso di Tagle e gli inseguitori tutti italiani

A «inseguire» i due c’è una coppia tutta italiana, formata da Matteo Maria Zuppi e da Pierbattista Pizzaballa, con le quotazioni in netta risalita negli ultimi giorni. Tutti gli altri rimangono distanti: il ghanese Peter Turkson, inizialmente considerato tra i principali papabili, perde quota. La guadagna – e non poco – il francese Jean-Marc Aveline, passato improvvisamente da 33 a 18. Ancora outsider, invece, l’americano Robert Prevost, che molti analisti invece considerano un candidato concreto al soglio vaticano.

Parolin in calo anche su Polymarket

Non troppo diversi sono i dati forniti da Polymarket, sito americano di previsioni basato sul trading di criptovalute. Nelle ultime due ore, secondo quanto evidenzia il grafico della piattaforma, Parolin avrebbe perso quota ma rimane il favorito, ricevendo il 27% delle scommesse. A inseguire e in risalita proprio Tagle, che si piazza al 21,3%. Lontani Zuppi e Pizzaballa, appaiati intorno al 10%. Tra gli outsider Polymarket sottolinea anche l’ungherese Peter Erdo.