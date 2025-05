Conclave, attesa la fumata della mattina: cosa succede oggi. Il decano Re: «Stasera spero in quella bianca» – Il video

Dalle 9.15 di stamattina i 133 cardinali elettori sono tornati nella Cappella Sistina. Nessuna fumata bianca dopo la prima votazione di giornata, si attende l'esito della seconda per mezzogiorno

È il secondo giorno di Conclave. Dopo la prima fumata nera di ieri, per oggi si attende una fumata – nera o bianca – dalle 12. La prima votazione odierna, che dovrebbe essere terminata entro le 10.30 all’interno della Cappella Sistina, non è stata seguita per il momento da nessun riscontro, segnale che i 133 cardinali elettori non si sono ancora giunti a una decisione. Chi sarà il successore di Papa Francesco? E quando sarà eletto? Il cardinale decano Giovanni Battista Re ha aperto alla possibilità di «una fumata bianca già entro questa sera».

Cosa succede oggi: quattro votazioni, due fumate «assicurate»

«Auspico che questa sera tornando a Roma trovi già la fumata bianca», così il cardinale Re. Il nuovo pontefice, secondo lui, dovrà «prima di tutto dovrà cercare di rafforzare la fede in Dio». Poi mettere in atto «un risveglio, perché abbiamo notato sotto l’aspetto spirituale un po’ un “dimenticare Dio”». Oggi, come previsto, saranno quattro le votazioni: due la mattina, due al pomeriggio. Si potrà vedere una fumata dopo la prima e la terza votazione solo se sarà bianca, rispettivamente alle 10.30 e alle 17.30. Dopo la seconda e la quarta votazione, invece, l’aria intorno al comignolo potrà colorarsi sia di bianco che di nero, rispettivamente alle 12 e alle 19. Perché la fumata sia bianca, e quindi sia eletto il successore di Papa Francesco, è necessario il quorum di 2/3 degli elettori, pari a 89 cardinali sui 133 presenti all’interno della Cappella Sistina.

Cosa è successo ieri: i ritardi e la fumata nera

Quella di ieri è stata una lunga giornata contrassegnata dal «ritardo» della prima fumata, poi rivelatasi nera. Un ritardo che ha iniziato ad accumularsi ben prima della votazione effettiva. L’«extra omnes», cioè il momento in cui nella Cappella Sistina rimangono solo gli elettori, era previsto per le 16.30 ma è stato effettivamente pronunciato alle 17.45. Un’ora e un quarto di differenza che poi si è ripercosso a cascata su tutte le altre operazioni, dai voti allo scrutinio.