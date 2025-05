Conclave, gli ultimi post dei cardinali prima del sequestro dei telefoni. Alle 16.30 «extra omnes», oggi la prima votazione: gli orari e le tappe

Attesa oggi la prima fumata dal comignolo della Cappella Sistina. Conclusa la messa pro eligendo celebrata dal decano dei cardinali Giovanni Battista Re: quali sono i prossimi atti verso l'elezione del nuovo pontefice

Il giorno più atteso è arrivato. Con oggi, mercoledì 7 maggio, ha inizio il Conclave che eleggerà il 267esimo papa della storia della Chiesa cattolica. Questa mattina i cardinali, sia gli elettori che i non, sono entrati nella Basilica di San Pietro in Vaticano, dove è stata celebrata la messa «Pro eligendo Romano Pontifice», presieduta dal Decano del Collegio Cardinalizio, cardinale Giovanni Battista Re. Di fatto il primo atto del Conclave. Ad assistere alla messa oltre cinquemila fedeli, secondo una stima dei media vaticani. Questo pomeriggio intorno alle 16.15, nella Prima Loggia del Palazzo apostolico vaticano, con la processione dei 133 cardinali elettori dalla Cappella Paolina alla Sistina, inizieranno le operazioni preliminari del Conclave, cui seguirà l’eventuale prima votazione e, verosimilmente non prima delle 19, la prima fumata.

Gli orari del Conclave

Dopo l’ingresso, intorno alle 16.30, ci sarà la catechesi del cardinale Cantalamessa, e poi il giuramento, a seguito del quale verrà pronunciato l’«extra omnes», letteralmente il «fuori tutti». Da questo momento in poi i porporati saranno soli, al cospetto degli affreschi di Michelangelo, pronti a un eventuale prima votazione, a cui seguirà la prima fumata, attesa intorno alle 19. Da domani le fumate saranno intorno alle 10.30, solo se è avvenuta la nomina, o alle 12; mentre nel pomeriggio alle 17.30, anche in questo caso solo se bianca, oppure nuovamente intorno alle 19. Le fumate quindi saranno due al giorno, in tarda mattinata e verso sera, ma in caso di esito positivo l’annuncio verrà anticipato. Quanto si andrà avanti? Fino al raggiungimento del quorum di 89 suffragi.

Gli ultimi post dei cardinali prima di lasciare i telefonini

Nell’era digitale anche i cardinali fanno fatica a lasciare il telefonino. E così, prima del silenzio, al quale saranno costretti durante il Conclave, sono molti i porporati che hanno salutato i follower con un ultimo post. L’arcivescovo di Santiago del Cile, Fernando Chomali, ha postato su X un video dove lava in un lavandino la camicia bianca per entrare in Conclave e poi ha fatto un post nel quale dice: «Oggi entro nel Conclave senza cellulare. Solo davanti a Dio si può votare chi sarà il Papa. Una responsabilità che mi travolge».

Il cardinale di Algeri, Jean Paul Vesco, saluta invece i suoi amici di Facebook così: «Stasera entro nel silenzio del Conclave, non vedo l’ora… questa arcaica istituzione dell’XI secolo sta dimostrando un’incredibile modernità nel tempo della sovramediazione, dei social media e delle nostre dipendenze digitali. Niente più telefoni o internet, le finestre delle nostre camere sono sigillate…. Ne usciremo con la proclamazione: “Habemus papam!”. Che avventura davvero!».

Anche il cardinale conservatore Raymond Burke sceglie Facebook e in un video lancia un appello: «È urgente la vostra preghiera per i cardinali che entrano in conclave per scegliere il successore di San Pietro». Il più giovane del collegio, l’ucraino Mykola Bycok, non pensa solo al gravoso compito che gli spetta, a soli 45 anni, ma anche e uno dei temi tanto cari a Francesco: «Mentre sarò nella Sistina pregherò per la pace giusta in Ucraina».

Gli ultimi atti prima del Conclave

Intanto tutti gli spazi nei quali si celebra il Conclave sono stati chiusi da sigilli, i cellulari dei porporati sono stati lasciati a Casa Santa Marta, l’intera Città del Vaticano è stata «schermata» per evitare qualsiasi tipo di ingerenza esterna. Ieri nell’ultima congregazione si è celebrato l’ultimo atto che ha messo fine al Pontificato di Francesco: è stato annullato l’anello del pescatore di papa Bergoglio e il timbro di piombo con cui venivano suggellate le bolle papali. Poi i cardinali hanno affrontato i temi degli abusi e dei conti vaticani, ma soprattutto preso atto dell’eredità di Francesco contro le guerre.