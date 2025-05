Dalla stanza del pianto al pallottoliere: la Cappella Sistina “vestita” per l’inizio del Conclave – Foto e video

Posti assegnati e abiti pronti (in tre diverse misure). Ecco il risultato dei lunghi preparativi in Vaticano per l'elezione del nuovo pontefice

Mancano poche ore al momento in cui i 133 cardinali elettori entreranno ufficialmente in Conclave per eleggere il successore di papa Francesco. Un passaggio carico di spiritualità, a cui niente si può lasciare al caso. E infatti è ormai tutto pronto nella Cappella Sistina, il luogo dove si svolgeranno le votazioni dei porporati. I posti dei cardinali sono già assegnati, con tanto di segnaposto, disposti in semicerchio sotto lo sguardo dei celebri affreschi di Michelangelo.

Leggi tutti gli aggiornamenti del Conclave

I preparativi dentro la Cappella Sistina

A partire da domani, mercoledì 7 maggio, ciascun cardinale prenderà posto in silenzio, consapevole della responsabilità che porta sulle spalle. Allestito anche l’antico pallottoliere in legno: è qui che si segnano i voti durante ogni scrutinio, seguendo una procedura precisa e ben codificata. Ma i preparativi non si limitano certo alla Cappella Sistina. È a pochi metri di distanza da quella sala che avvengono infatti alcuni dei momenti più intensi della scelta del nuovo pontefice.

Il pallottoliere usato durante il Conclave

Il passaggio alla «stanza del pianto»

Dopo l’elezione – se e quando un cardinale raggiungerà i due terzi dei voti – il cerimoniere si avvicinerà a lui e gli chiederà: «Accetti la tua elezione canonica a Sommo Pontefice?». Se il cardinale risponde affermativamente, si apre uno dei momenti più intimi e toccanti della tradizione ecclesiastica: il nuovo Papa viene accompagnato nella cosiddetta «Stanza del Pianto», adiacente alla Cappella Sistina. In quella piccola sala, il neo-eletto pontefice si ritira per alcuni minuti di raccoglimento e preghiera. È lì che il nuovo Papa si trova faccia a faccia con il peso della sua nuova missione.

La stanza del pianto

La sala con i tre abiti

Accanto alla stanza del pianto, vi è un’altra sala dove già sono stati portati tre abiti papali, cuciti in tre taglie diverse, che aspettano solo di essere indossati. Dal momento che nessuno sa l’identità – né il peso o l’altezza – del nuovo pontefice, i sarti del Vaticano si preparano a ogni scenario e fanno trovare pronte tre diverse misure. Accanto agli abiti, i paramenti sacri e la fascia bianca con la croce dorata: i due dettagli che distinguono l’abito da cardinale e quello da Papa.

I tre abiti preparati per il nuovo pontefice

L’affaccio in piazza San Pietro

Una volta vestito, il nuovo pontefice torna nella Cappella Sistina, dove riceve l’omaggio dei cardinali, uno a uno. A quel punto, si prepara per l’affaccio dal balcone centrale della basilica di San Pietro, dove ad attenderlo ci saranno i migliaia di fedeli che già hanno potuto ammirare la fumata bianca del Conclave.