Chi è George Jacob Koovad, il cardinale che chiuderà le porte del Conclave: da giramondo per il Vaticano a braccio destro del Papa

Nato nel 1973 in India, sarà il primo a entrare nella Cappella Sistina perché ultimo dell'ordine dei Diaconi. Avrà il compito di chiudere i battenti dopo l'«extra omnes», dando il via al Conclave

«Fuori tutti», per banalizzare la formula extra omnes che nel pomeriggio di mercoledì 7 maggio darà il via alle votazioni per eleggere il prossimo pontefice. Prima che le urne inizino a essere riempite, con una procedura lunga e macchinosa con un triplice controllo da parte di scrutinatori, le porte della Cappella Sistina saranno chiuse a doppia mandata. All’interno, sotto la volta affrescata da Michelangelo, potranno rimanere solo i 133 cardinali elettori, oltre che il maestro delle celebrazioni liturgiche pontificie e l’incaricato dell’ultima meditazione. A chiudere i battenti sarà l’ultimo cardinale dell’ordine dei diaconi, l’indiano George Jacob Koovakad.

Leggi tutti gli aggiornamenti del Conclave

Chi è George Jacob Koovad, il cardinale che chiude le porte della Cappella Sistina

Nato a Chethipuzha, in India, l’11 agosto 1973 George Jacob Koovad ha conseguito la licenza in Diritto canonico nel 2004, anno in cui è stato anche ordinato presbitero. Nel 2006, dopo il dottorato a Roma sempre in Diritto canonico, è entrato a far parte del servizio diplomatico della Santa Sede. A causa del suo ruolo, è diventato un vero e proprio giramondo. Dall’Algeria alla Corea del Sud, dall’Iran alla Costa Rica fino al Venezuela. Nel luglio 2020 torna stabilmente a Roma, dove nel 2021 Papa Francesco lo nomina organizzatore dei viaggi papali. È Koovad, quindi, il responsabile della lunghissima missione apostolica tra Indonesia, Papua Nuova Guinea, Timor Est e Singapore. Nel dicembre 2024, viene creato cardinale e arcivescovo di Nisibi, in Turchia. Nel gennaio 2025 è scelto come prefetto del Dicastero per il dialogo interreligioso.

George Jacob Koovakad quando fu nominato cardinale da Papa Francesco, durante una cerimonia di concistoro nella basilica di San Pietro in Vaticano, il 7 dicembre 2024. ANSA/FABIO FRUSTACI

Il ruolo di George Koovad nel Conclave

In quanto ultimo cardinale dell’ordine dei diaconi, sarà quindi Koovad il primo ad entrare nella Cappella Sistina. Sarà poi lui – dopo il giuramento di «osservare fedelmente e scrupolosamente tutte le prescrizioni» e la pronuncia dell’«extra omnes» da parte di monsignor Diego Ravelli – a chiudere le porte della Cappella. A questo punto i cardinali elettori procederanno, dopo la preghiera iniziale, alla prima votazione.