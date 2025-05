Conclave, la borsa rubata al cardinale Aveline: «Ricomparsa vicino a una chiesa, un miracolo»

L'episodio è stato raccontato da Don Francesco Pesce, parroco della Madonna dei Monti e cappellano di Montecitorio, al termine della messa celebrata dal porporato francese di origini algerine

Disavventura a lieto fine per il cardinale Jean-Marc Aveline, tra i papabili al prossimo Conclave. Appena arrivato a Roma per i funerali di Papa Francesco, lo scorso 26 aprile, al porporato francese di origini algerine è stata rubata la borsa contenente effetti personali, comprese le chiavi dell’auto. Ma, ora, a pochi giorni dall’inizio della riunione del collegio cardinalizio per l’elezione del nuovo Pontefice l’ha ritrovata. A raccontarlo è stato ieri – domenica 4 maggio – Don Francesco Pesce, parroco della Madonna dei Monti e cappellano di Montecitorio, al termine della messa celebrata da Aveline, la sua ultima apparizione pubblica prima di entrare nella Cappella Sistina.

Leggi tutti gli aggiornamenti del Conclave

«La scorsa settimana la borsa del cardinale è stata rubata – ha spiegato Don Francesco – ma dopo tre giorni è ricomparsa. A testimonianza che la Madonna dei Monti continua a fare miracoli, anche se in questo caso l’abbiamo un po’ aiutata», ha scherzato il sacerdote. La borsa è stata ritrovata in via degli Zingari, a circa cento metri dalla chiesa, nel rione Monti a Roma.

Foto copertina: ANSA / FABIO FRUSTACI | Il cardinale francese Jean-Marc Aveline durante le visite di cortesia al termine della cerimonia del concistoro, Vaticano, 27 agosto 2022