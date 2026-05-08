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Il padre di Sempio intercettato con la moglie, la frase che fa tremare l’alibi del figlio: «Lo scontrino a Vigevano? Lo hai fatto tu»

08 Maggio 2026 - 13:44 Alba Romano
garlasco chiara poggi andrea sempio alibi scontrino video intimi alberto stasi
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Giuseppe Sempio è stato registrato in un'intercettazione del 22 ottobre scorso. Secondo la versione fornita dal figlio 38enne, il tagliando della mattina del 13 agosto 2007 avrebbe dimostrato che lui era a Vigevano. Non quindi a Garlasco, quando si stava consumando l'omicidio di Chiara Poggi
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Dopo le intercettazioni su un video intimo, il nuovo audio relativo al sangue nella casa dei Poggi e gli appunti trovati nella Moleskine, emerge ora una nuova intercettazione ambientale del 22 ottobre scorso che coinvolge Giuseppe Sempio, padre di Andrea Sempio, mentre parla con la moglie Daniela Ferrari. Al centro del dialogo c’è il noto scontrino del 13 agosto 2007 relativo a un parcheggio di Vigevano. «Perché comunque lo scontrino lo hai fatto tu!», dice l’uomo alla moglie. Secondo la versione fornita da Andrea Sempio sin dalle prime indagini sul delitto di Garlasco, quel documento sarebbe stato il suo alibi. Quel tagliando, infatti, dimostrerebbe che la mattina del 13 agosto 2007 non si trovava a Garlasco ma a Vigevano. L’episodio emerge dall’informativa finale dei carabinieri sulla nuova inchiesta, chiusa ieri, sull’omicidio di Chiara Poggi.

Cosa dice nell’audio Giuseppe Sempio

Secondo gli investigatori, i due parlano della notizia di un ipotetico supertestimone che avrebbe chiarito agli inquirenti la natura dello scontrino. «Ed è proprio parlando – appuntano i carabinieri – della inattendibilità di questo supertestimone che Giuseppe Sempio dice alla moglie una cosa che potrebbe finalmente fugare i dubbi residuali sulla provenienza dello scontrino».

Il dialogo tra marito e moglie sullo scontrino

La donna afferma: «Adesso c’è un familiare che dice che lo scontrino non lo ha fatto né Andrea né i suoi familiari», parole a cui li marito replica: «Come fa ad averlo? Gliel’ha dato lui? (ride), non so! Chi è che gliel’ha dato? Cioè, la domanda da fargli è quella lì…vabbè…estremizzare le cose che comunque poi sono cagate perché comunque lo scontrino lo hai fatto tu!», conclude.

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