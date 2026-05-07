«I Carabinieri si sono dimenticati di chiedere dove era la mattina dell’omicidio». Tra il materiale sequestrato contro Sempio anche il biglietto del padre

L'appunto di Giuseppe Sempio figura tra il materiale citato nella chiusura delle indagini. Perché sarebbe importante per ben due procure

C’è anche un foglio trovato in casa Sempio e che si collega con l’inchiesta bresciana in cui il padre dell’indagato risulta indagato per corruzione assieme all’ex procuratore di Pavia Mario Venditti. Fa parte del materiale sequestrato nell’indagine per l’omicidio di Chiara Poggi a carico del figlio 38enne. Nel lungo elenco dei beni posti sotto sequestro e allegato all’avviso di chiusura inchiesta, si cita una fotocopia di un atto investigativo del 7 luglio 2020, con il timbro di “ricezione” della Procura di Pavia del 9 luglio dello stesso anno, «con appunto manoscritto in inchiostro blu ‘già stato audito ma i carabinieri si sono dimenticati di chiedere a Sempio dove fosse la mattina dell’omicidio’».

A cosa si riferiva quell’appunto

Di che si tratta? Probabilmente si riferisce all’interrogatorio del 2007, quando Andrea Sempio fu sentito subito dopo il delitto. Per questa nuova inchiesta dalla casa di Giuseppe Sempio e della moglie Daniela Ferrari sono stati sequestrati parecchi appunti manoscritti, dvd, cd-rom, pc e altro materiale informatico. Lo stesso vale anche per gli zii di Sempio, che avevano prestato dei soldi alla famiglia. Il tutto è utile anche per il fascicolo bresciano, secondo cui i pm sospettano un passaggio di denaro per far scagionare il 38enne. Tra i materiali sequestrati gli appunti, diari e cellulari dell’epoca di amici stretti di Sempio, oltre che del diretto interessato. E le intercettazioni, le stesse utili anche per l’inchiesta di Brescia.

(in copertina uno degli scatti della fotografa youtuber Francesca Bugalalla che immortalano Andrea Sempio davanti alla villetta di Garlasco, poche ore dopo l’omicidio di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto 2007)