I cardinali in Conclave senza telefonini, ma non ci si fida troppo. Il Governatorato staccherà le linee telefoniche in tutto il Vaticano

Schermato dalle 15 di mercoledì 7 maggio tutto lo Stato, compresa piazza San Pietro. I fedeli non potranno da lì né comunicare, né postare immagini sui social. Staccati dal mondo anche i dipendenti vaticani

Dalla fine della mattinata di mercoledì 7 maggio a tutti i cardinali verranno sequestrati i telefonini ed ogni strumento di comunicazione (come smartwatch, tablet e computer), per impedire ogni loro comunicazione con l’esterno una volta entrati in Conclave. Ma il Governatorato Vaticano per non correre alcun rischio, invalidando l’elezione del nuovo papa, ha annunciato la schermatura di tutto il piccolo Stato. Dalle 15 di quel 7 maggio non potrà telefonare o utilizzare i social nessuno dentro quei confini. Né i dipendenti del Vaticano, né i fedeli che dovessero attendere in piazza San Pietro. L’intera zona sarà isolata fino a dopo la fumata bianca, nella speranza di riattivare davvero in fretta le linee per fare vedere il successore di Francesco che si affaccerà una volta eletto nella piazza.

Il messaggio inviato a tutti gli abitanti e a chiunque si trovava in piazza San Pietro

Questo il testo del messaggio inviato dall’ufficio di Presidenza del Governatorato: «Gentili utenti, con riferimento alle prescrizioni normative e di sicurezza inerenti alle attività relative all’elezione del Sommo Pontefice, informa che, a partire dalle ore 15:00 del 7 maggio p.v., tutti gli impianti di trasmissione del segnale di telecomunicazione per cellulare radiomobile, presenti nel territorio dello Stato della Città del Vaticano, esclusa l’area di Castel Gandolfo, saranno disattivati. Il ripristino del segnale sarà effettuato successivamente all’annuncio dell’avvenuta elezione del Sommo Pontefice, pronunciato dalla Loggia centrale della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano, con la massima celerità consentita dalla tecnologia degli operatori mobili. Ringraziando per la cortese attenzione, si porgono distinti saluti».