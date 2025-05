La papamobile di Francesco per i bambini malati di Gaza, la richiesta prima di morire

Attraverso l'aiuto della Caritas Svezia, il mezzo lasciato a Betlemme dopo la visita di Bergoglio servirà agli operatori sanitari come unità mobile

Un veicolo utilizzato da Papa Francesco durante il suo viaggio in Terra Santa nel 2014 è stato convertito in una piccola unità sanitaria mobile destinata ai bambini di Gaza. La richiesta era arrivata direttamente dal pontefice alla Caritas Gerusalemme. Il mezzo, rimasto a Betlemme come ricordo della visita papale e simbolo di pace, è ora in fase di allestimento con il supporto di Caritas Svezia.

Attrezzature mediche a bordo

Secondo quanto riferito da Caritas Svezia, il veicolo sarà dotato di attrezzature mediche per diagnosi, esami e trattamenti di base. A bordo saranno presenti test rapidi per infezioni, kit di sutura, siringhe, aghi, forniture di ossigeno, vaccini e un frigorifero per la conservazione dei medicinali. Il mezzo sarà operato da un autista e da personale sanitario.

Intervento previsto al riaprirsi del corridoio umanitario

L’obiettivo è raggiungere i bambini che attualmente non hanno accesso all’assistenza sanitaria, in un contesto in cui il sistema sanitario locale è in grave difficoltà. “Con il veicolo, saremo in grado di raggiungere i bambini che oggi non hanno accesso, nel momento in cui il sistema sanitario di Gaza è quasi completamente al collasso”, ha dichiarato Peter Brune, segretario generale di Caritas Svezia.

Un simbolo trasformato in strumento di aiuto

La papamobile, utilizzata da Papa Francesco agli inizi del suo pontificato, diventa così un mezzo di supporto concreto per una popolazione in difficoltà. Il pontefice aveva espresso in diverse occasioni vicinanza alla comunità di Gaza, anche nei periodi in cui la sua salute era compromessa.

L’appello della Caritas

«Questo veicolo rappresenta l’amore, la cura e la vicinanza dimostrati da Sua Santità per i più vulnerabili, che ha espresso durante tutta la crisi», ha dichiarato Anton Asfar, segretario generale di Caritas Gerusalemme. Asfar ha inoltre rinnovato un appello per «un cessate il fuoco immediato e duraturo», sottolineando che l’attività dell’organizzazione a Gaza «è una testimonianza del nostro impegno incrollabile per la salute e il benessere della comunità, anche nelle condizioni più difficili».

