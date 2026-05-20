Davide Cavallo accoltellato a Milano, condannato a 20 anni chi ha reso invalido lo studente. Al complice 10 mesi: lui li abbraccia dopo la lettera

Il processo a Milano. In aula anche la vittima, che ha visto i suoi aggressori per la prima volta dopo la lettera scritta per perdonarli. L'abbraccio dopo la scuse degli imputati

È stato condannato a 20 anni di carcere dopo rito abbreviato Alessandri Chiani, a processo per tentato omicidio e rapina di 50 euro ai danni di Davide Simone Cavallo, rimasto invalido in seguito all’aggressione avvenuta a ottobre 2025. Il complice Ahmed Atia, invece, è stato assolto per la rapina, ma condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso ed è stato scarcerato. Queste le decisioni del gup del tribunale di Milano, Alberto Carboni. Il pm Andrea Zanoceli aveva chiesto la condanna rispettivamente a 12 e 10 anni, sottolineando la gravità della condotta dei due diciottenni di Monza. Anche tre minorenni erano presenti al momento dell’agguato: sono imputati in un processo parallelo ma davanti al tribunale dei minori.

L’abbraccio della vittima agli aggressori

In aula si è presentato, con le stampelle e accompagnato dai genitori, anche Davide Cavallo. Lì si è rivisto con i suoi aggressori per la prima volta dopo la lettera che aveva scritto per perdonare i due ragazzi che l’avevano rapinato e reso invalido nella notte tra l’11 e il 12 ottobre 2025 in corso Como, a Milano. Dopo le arringhe e le scuse degli imputati, la vittima ha abbracciato i suoi assalitori. Una mano sulla spalla di Alessandro Chiani e qualche parola scambiata con Ahmed Atia: «Durante questo colloquio i due imputati hanno chiesto scusa», ha assicurato un legale. Secondo quanto è emerso, Atia ha anche consegnato una lettera a Davide: «Potresti essere mio fratello», le parole dell’imputato. Un gesto definito «forte» dal legale della vittima: «Davide è un ragazzo eccezionale, di alto livello morale», ha detto. Al termine dell’udienza lo studente 23enne della Bocconi è uscito dal tribunale scortato dai genitori.

Davide Cavallo in lacrime dopo la sentenza: «20 anni sono tanti».

La condanna per Alessandro Chiani alla fine è stata è stata superiore rispetto alle richieste della procura: 20 anni per il neo 19enne, considerato esecutore materiale dell’agguato a Davide Cavallo. Dopo la sentenza, la vittima è rimasto spaesato, si è seduto e, coprendosi il volto con le mani, è scoppiato in un pianto liberatorio. Inoltre, avrebbe commentato: «Ma sono tanti». A riferire il suo commento a caldo sono stati gli avvocati della parte civile, che hanno aggiunto il pensiero di Davide: «Si augura che anche Ahmed Atia possa imparare» dall’esperienza del carcere, «questo è il pensiero per entrambi gli imputati». Se lo studente 23enne ha perdonato i suoi aggressori, lo stesso non fanno i suoi genitori: «Il padre non è il figlio, il figlio ha perdonato. Il padre e la madre non riescono», afferma Luca Degani, avvocato del padre di Davide Simone Cavallo. La pena comminata dal tribunale di Milano è altissima, ma «bisogna dire anche quello che è successo: che alle 2 di notte o alle 3 di notte in corso Como dei ragazzi italiani hanno chiesto una sigaretta, hanno portato via 50 euro e hanno accoltellato un loro coetaneo», conclude Degani.

La lettera di Davide

Davide Cavallo ricorda ancora perfettamente l’agguato ai suoi danni avvenuto nella notte tra l’11 e il 12 ottobre 2025. Da quel giorno la sua vita non è stata più la stessa. Nonostante l’accaduto, Davide ha scritto una lettera per i suoi aggressori, in cui non traspare odio, ma profonda compassione. E li perdona: «Non odio. Dovrei farlo, credo, sarebbe logico, ma non mi riesce. Ho compassione per loro e li abbraccio». Davide dice di sentire «a volte ancora, la coltellata» che gli ha causato una lesione midollare permanente, rendendolo invalido: «Ho perso le gambe, non la voglia di vivere», ha scritto Davide nella lunga lettera.