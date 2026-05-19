Matrimoni, ospiti costretti a pagare per dormire sui materassi ad aria. Lo sfogo della damigella diventa virale

In una partecipazione è stato inserito anche il contributo per alloggiare in un Airbnb durante un matrimonio i cui festeggiamenti sarebbero durati 3 giorni. I dati sui costi per gli sposi e quelli per gli invitati

Con la primavera inizia la stagione dei matrimoni, ma quello che dovrebbe essere il giorno più bello per gli sposi si sta trasformando in un incubo economico per gli invitati a causa del continuo aumento dei costi. L’ultimo caso, diventato virale su Reddit, riguarda una damigella d’onore costretta a pagare persino il pernottamento in letti a castello o materassi ad aria. Un paradosso che riaccende il dibattito sulla spesa media per le nozze, un fenomeno che anche in Italia sta modificando radicalmente le statistiche demografiche.

L’invito al matrimonio condiviso su Reddit

La “fee” per il pernottamento

Nel post, la damigella d’onore racconta di aver ricevuto la busta con la partecipazione e di averci trovato dentro anche un altro biglietto, con il quale i due futuri sposi spiegavano a tutti gli ospiti di aver prenotato per loro una sistemazione in Airbnb, al prezzo di 250 dollari per persona. Ma c’è di più: il matrimonio in questione era organizzato su più giorni, per cui agli invitati si chiedeva di pernottare a loro spese per tre notti. «Il matrimonio sarà di lunedì – si legge nel post di Reddit -, stanno dicendo alla gente di arrivare domenica e partire mercoledì. Chiedono di non portare regali, ma piuttosto un contributo per la luna di miele».

Come se non bastasse, sembra che l’Airbnb in questione non avesse stanze per tutti, per cui gli ospiti avrebbero dovuto dividere le camere con altre persone, dormendo in letti a castello o su materassi ad aria.

Come (quasi) ogni matrimonio che si rispetti, anche nel caso della coppia dell’Airbnb è previsto un dress code per gli invitati: «semi-casual, ma niente bordeaux, niente bianco, niente jeans azzurri chiari o scuri», come racconta su Reddit la damigella, che aggiunge un dettaglio: «Quando mi hanno detto che si sarebbero sposati, potevano permettersi solo un piccolo matrimonio con i familiari più stretti. Poi hanno detto di poter invitare qualche amico, ma solo gli amici di lui. Poi all’improvviso potevano permettersi di invitare me e il mio partner. È stato allora che ho ricevuto la richiesta: “vorresti essere la mia damigella d’onore?”».

I commenti degli altri utenti su Reddit sono stati feroci: c’è chi ha consigliato alla damigella di scappare, chi ha giudicato «volgare» una richiesta come quella contenuta nella partecipazione, chi sottolinea che “sequestrare” gli invitati per tre giorni è un po’ troppo e chi sostiene che su un materasso ad aria non ci dormirebbe neanche gratis.

I dati italiani: il costo per gli sposi e quello per gli invitati

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Il tema dei costi legati ai matrimoni non riguarda soltanto gli Stati Uniti. Anche in Italia sposarsi è sempre più caro, e forse anche per questo ci si sposa sempre meno. Secondo gli ultimi dati Istat, nel 2024 nel nostro Paese sono stati celebrati 173.272 matrimoni, in calo del 5,9% rispetto all’anno precedente, confermando una tendenza che prosegue ormai da decenni. Sempre più coppie scelgono inoltre il rito civile: nel 2024 oltre il 61% dei matrimoni celebrati in Italia non è stato religioso.

Secondo il Rapporto sul Settore Nuziale 2025 di Matrimonio.com, la spesa media per un matrimonio in Italia ha raggiunto i 23.781 euro, in aumento dell’8% rispetto al 2024. Sempre più coppie, inoltre, organizzano nozze distribuite su più giorni, con weekend completi tra cene, feste e pernottamenti che fanno lievitare i costi sia per gli sposi sia per gli invitati (il cui numero oscilla tra 75 e 116, secondo il Rapporto).

Tra regalo, abiti, viaggio, pernottamenti e addii al celibato o nubilato, partecipare a un matrimonio oggi può trasformarsi in una spesa da centinaia di euro, soprattutto quando le nozze vengono organizzate lontano da casa o durano più giorni.