Gli italiani saranno sempre più soli, i dati Istat sul futuro delle famiglie italiane: boom di “bamboccioni”, i divorzi raggiungono i matrimoni

Il numero di nozze si è più che dimezzato rispetto a cinquant'ani fa. E la denatalità continuerà il suo trend negativo

In Italia i divorzi (e le separazioni) hanno ormai raggiunto il numero di matrimoni. Una gara tra Achille e la tartaruga che alla fine Achille ha vinto, anche perché negli ultimi cinquant’anni il numero dei «sì lo voglio» si è più che dimezzato: dai 373.784 nel 1975 ora sono 184mila. È Istat, a corredo delle stime sulla popolazione residente, che fa un quadro della situazione in Italia. E dipinge un futuro in cui gli italiani, come scrive Gian Carlo Blangiardo sul Giornale, saranno sempre più soli.

Gli italiani e le famiglie unipersonali

Le previsioni dell’Istituto di statistica presentano una faccia doppia. Da una parte le unità familiari aumenteranno da 26,5 milioni nel 2024 a 27,2 milioni nel 2040. Al contempo, però, schizzerà anche il numero di persone sole, o meglio le «famiglie unipersonali», che incrementeranno di un milione in vent’anni. Un numero trascinato da una doppia verità ben nota e inesorabile. Da un lato, la popolazione italiana diventa più anziana, con l’aspettativa di vita che cresce di anno in anno. Ma più si è longevi, più è elevato il rischio di rimanere vedovi. Dall’altro lato, il numero di separazioni e divorzi aumenta e spesso chi esce da una relazione sceglie di non unirsi nuovamente.

I bamboccioni aumentano, la denatalità non diminuisce

Questo “affaticamento familiare” ha anche origine dalle categorie più giovani, che si portano sulle spalle la difficoltà di ottenere una situazione finanziaria e lavorativa. I “bamboccioni“, che tra i 25 e i 39 anni rimarranno in casa con i genitori, aumenteranno addirittura del 26% fino al 2040, salendo a 313 mila dagli attuali 249mila. Il trend della bassa natalità non sarà invertito, con un +10,1% di coppie senza figli. E cresceranno anche le famiglie monogenitoriali con figli non ancora ventenni. In particolar modo riguardo ai padri, +23,3%, rispetto al +2,6% delle madri, che comunque in questo campo sono la maggioranza. Insomma, in Italia ci sono sempre meno matrimoni e sono sempre più fragili. E gli italiani sono sempre più soli. I 75 anni delle nozze di platino sono un obiettivo lontano anni luce, o meglio ere storiche.