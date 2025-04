Istat, sale il carrello della spesa: +2,6% ad aprile. Governo e opposizioni litigano sui dati sul Pil: «Segnale importante», «No, crescita misera»

Le associazioni dei consumatori puntano il dito contro le speculazioni durante le vacanze di Pasqua: «I rincari più forti su voli e soggiorni in hotel»

Nuova accelerata per i prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona, ossia il cosiddetto «carrello della spesa». Nelle stime preliminari sull’inflazione di aprile, l’Istat parla di un aumento da +2,1% a +2,6%. Sale leggermente anche l’inflazione, che passa dall’1,9% di marzo al 2% di aprile, perlopiù a causa dei rialzi di prezzo dei beni alimentari (passati da +2,4% a +3,0%) e dei servizi relativi ai trasporti (da +1,6% a +4,4%).

I dati sull’inflazione ad aprile

Secondo le stime preliminari dell’istituto di statistica, nel mese di aprile 2025 l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, è aumentato dello 0,2% su base mensile e del 2,0% su aprile 2024, dal +1,9% registrato nel mese precedente. L’Istat spiega che la lieve accelerazione del tasso d’inflazione si deve principalmente alla dinamica dei prezzi dei beni energetici regolamentati (da +27,2% a +32,9%) e dei servizi relativi ai trasporti (da +1,6% a +4,4%), ma anche all’aumento del ritmo di crescita dei prezzi degli alimentari non lavorati (da +3,3% a +4,2%) e lavorati (da +1,9% a +2,3%).

Le associazioni dei consumatori: «C’è chi specula sulle vacanze»

Critiche le associazioni dei consumatori, con Massimiliano Dona, presidente dell’Unc, che a proposito dei dati Istat dice: «Non si arresta l’impennata dei prezzi che, su base tendenziale, prosegue ininterrottamente dallo scorso settembre, con un’accelerazione a dir poco preoccupante, da +0,7% a 2%, ossia quasi triplicata in appena 7 mesi. Un’escalation a cui hanno contribuito le speculazioni sulla Pasqua e sui Ponti del mese di aprile». Dona fa notare, inoltre, come nella top ten dei rincari mensili ci siano molte voci legate alle vacanze. Per esempio, i voli internazionali (+31,6% in un mese), i voli nazionali (+26,3%) e alberghi, motel e pensioni (+11,7% rispetto a marzo).

La politica guarda al Pil

Sotto i riflettori della politica si discute più di Pil che di inflazione. In base alle prime stime dell’Istat, nel primo trimestre del 2025 il Prodotto interno lordo italiano, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è aumentato dello 0,3% rispetto al trimestre precedente e dello 0,6% rispetto al primo trimestre del 2024. Secondo Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia, questi dati certificano «una crescita positiva» e rappresentano «un segnale importante che dimostra la correttezza delle nostre previsioni e l’efficacia delle politiche economiche del governo». Critiche le opposizioni, con il Movimento 5 stelle che in una nota dichiara: «La conferma della misera crescita del Pil italiano, arrivata oggi dall’Istat, viene colto dal governo con un’esultanza che lascia senza parole».

Foto copertina: EPA/Jim Lo Scalzo