Catering da mille euro a persona, posate d’oro e chef stellati: ecco come saranno le nozze da sogno di Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia

Il Wall Street Journal ha approfondito solo una piccola parte dei costi - si parla di 30 milioni - per la tre giorni nella Laguna. La coppia si dirà «sì» tra il 24 e il 26 giugno

Oltre 80mila rose, drappeggi da soffitto a pavimento, abiti delle damigelle freschi di vaporizzazione, catering da mille euro a persona, spettacoli di droni e ologrammi. Ma anche «guardie del corpo» per le posate placcate d’oro, caviale come aperitivo e grandi pop star pagate fior di milioni. Più che un matrimonio tra il miliardario Jeff Bezos, fondatore di Amazon, e Lauren Sanchez, quello che andrà in scena a Venezia tra il 24 e il 26 giugno sarà un vero e proprio «spettacolo teatrale». Perché per gestire tre giorni di festeggiamenti, i 27 abiti della sposa e gli oltre 200 invitati tra businessman e star di Hollywood serve ben di più di un semplice wedding planner. Secondo il Wall Street Journal, per il fatidico «sì» veneziano bisogna cancellare anche le più alte delle aspettative: «Il loro evento alzerà ulteriormente l’asticella». Tanto da far impallidire il cachet da nove milioni che un anno fa la coppia Anant e Radhika Ambani in India ha versato alla super-ospite Rihanna.

La wedding planner di Clooney e Alamuddin e l’«incubo» delle nozze a Venezia

Lauren Sanchez e Jeff Bezos non vogliono badare a spese. Il costo complessivo non è noto con precisione – si parlava di almeno 30 milioni di dollari tra alloggi per invitati e prenotazione di un’intero isolotto di fronte a Venezia – e gli stessi dettagli della cerimonia sono difficili da ottenere: «Hanno fatto firmare a tutti i fornitori una clausola di riservatezza». Bocca tappata per tutti, a partire dalla società di wedding planner di lusso Lanza & Baucina, ingaggiata dalla coppia e che già nel 2014 aveva curato le nozze veneziane di Amal Alamuddin e George Clooney. Insomma, il meglio del meglio. Anche perché, racconta al Wsj l’organizzatrice di eventi di lusso Ruth Minkowitz, i matrimoni sulla Laguna «sono un incubo logistico». Detto in termini matematici, serve il doppio dei giorni di preparazione e il doppio di operai e inservienti.

Il costo del matrimonio: dai food stylist agli artisti dei cocktail fino agli spettacoli di luce

Di certo la super-coppia americana punta in alto: «Vogliono che l’evento sia il più memorabile della loro vita, ma anche di quella di tutti i loro ospiti», confessa al quotidiano la wedding planner londinese Sarah Haywood. «Prima si trattava di fuochi d’artificio, poi droni. Ora si tratta di sparare fuochi d’artificio dai droni», aggiunge. I numeri, ovviamente, sono da capogiro. Si parla di almeno 70mila dollari per l’allestimento delle decorazioni, 600mila per nuove costruzioni provvisorie in vetro e drappeggi giganteschi da 170mila dollari. A cui si aggiungono i milioni versati nelle tasche della pop star di turno – il nome è ovviamente un mistero – e centinaia di migliaia di dollari per spettacoli di luci, Dj set e (perché no) anche qualche ologramma. Per non parlare del catering, di primissimo livello con chef stellati, food stylist, artisti di cocktail e un’ambientazione caratteristica «per non limitarsi alle classiche portate». Per far sì che tutto fili liscio, c’è un team di almeno 500 persone. Perché, quando si tratta di clienti miliardari a cui nessuno ha mai detto no, «devi realizzare tutti i loro sogni, per quanto banali e stupidi possano sembrare».