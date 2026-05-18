Maria De Filippi nel 2025 è restata una macchina da soldi. La sua Fascino ha incassato 76,68 milioni, uno più dell’anno prima. Guadagni limitati a 8 milioni per il caro-cachet degli ospiti tv

La società che produce C’è posta per te, Amici e Tu sì que vales ha cambiato il presidente nell’assemblea del 30 aprile scorso: via Salem, arriva Straziota, capo del legale MFE-Mediaset

Maria De Filippi nel 2025 è restata una fenomenale macchina da soldi. La «Fascino-produzione gestione teatro srl» che Maria controlla insieme a Reti televisive italiane-Rti (ognuno dei due ha il 50% delle azioni) ha chiuso il bilancio al 31 dicembre 2025 con un fatturato di 76,681 milioni di euro in crescita di circa un milione di euro rispetto all’anno precedente (erano 75,756 milioni di euro) e di oltre 10 milioni di euro superiore al fatturato 2023 (66,104 milioni di euro).

Il caro ospiti delle trasmissioni taglia i guadagni di Maria

Maria però guadagna un po’ meno di prima. L’utile netto infatti è stato di 8,067 milioni di euro inferiore ai 10,852 milioni di euro del 2024. Tutta colpa dei costi per servizi che sono saliti a 44,204 milioni di euro rispetto ai 39,718 milioni dell’anno precedente. Tutta colpa, si spiega nella relazione illustrativa al bilancio, del caro-cachet degli ospiti vip delle varie trasmissioni prodotte da Fascino: «sotto il profilo dei costi operativi si è registrato un aumento dovuto sostanzialmente alla partecipazione di numerosi e importanti ospiti alle trasmissioni». Ci si riferisce a «C’è posta per te» (14 ospiti da mondo dello spettacolo, calcio e tennis), a «Tu sì che vales» (una sessantina di ospiti in 11 puntate) e alla edizione serale di «Amici» (una sessantina di ospiti in 13 puntate. Alcuni degli invitati probabilmente costavano un po’ meno, facendo parte della scuderia Mediaset, come Paolo Bonolis, Luca Laurenti, Cesara Buonamici, Ilary Blasi e Silvia Toffanin. Ma tutti gli altri cantanti e attori evidentemente sono costati più del solito.

Maria De Filippi e Fedele Confalonieri

Il patrimonio netto della società ammonta a 41,4 milioni di euro

Nella pancia della società al 50% di Maria De Filippi c’è molta liquidità: dai 33,369 milioni di euro di utili portati a nuovo, ai 25,494 milioni di attività finanziarie non immobilizzate fino al milione abbondante di crediti che vengono vantati dal fisco italiano. Il patrimonio netto della società è di 41,449 milioni di euro, una cifra che ben pochi altri personaggi della televisione e dello spettacolo italiano possono vantare (l’unico forse a questi livelli è Antonio Ricci). La società ha 173 dipendenti di cui 6 dirigenti, 146 impiegati e 21 operai. Per la gestione del loro tfr è stata stipulata una polizza assicurativa, che però non è sembrata buon investimento: «La polizza», si spiega, «è stata riscattata realizzando una minusvalenza di euro 61.898 e rinvestita per lo stesso importo rimborsato».

Alessandro Salem, CEO Mediaset Spagna (foto Imagoeconomica)

Nominato un nuovo cda: esce Alessandro Salem, al suo posto Pasquale Straziota

Nell’assemblea societaria della «Fascino-produzione gestione teatro srl» del 30 aprile scorso è stato nominato un nuovo consiglio di amministrazione. Tutti confermati i consiglieri (fra cui ci sono sia Maria De Filippi che il figlio adottivo Gabriele Costanzo), come l’amministratore delegato che continuerà ad essere Sabina Gregoretti. Cambio della guardia invece per la carica di presidente: esce Alessandro Salem, Ceo di Mediaset Spagna, e al suo posto è stato nominato Pasquale Straziota, che questa primavera era stato nominato General Counsel di MFE-Mediaset con il compito di coordinare tutte le attività legali del gruppo.