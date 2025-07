Antonello Venditti prova a risorgere dopo due fallimenti consecutivi. Equitalia lo ha portato in tribunale, i bracci di ferro con Unipol Banca e Mps

La sola società sopravvissuta nell’impero del cantante ha dimezzato i guadagni nel 2024. Ma è in piedi grazie al mattone. Perché le altre sono state dichiarate fallite dal Tribunale di Roma e sono state cancellate fra il 2019 e il 2024. Anche quella con la barca da un milione in leasing

Uscito da anni piuttosto complicati, con due fallimenti da imprenditore sulle spalle dolorosi nonostante il silenzio che ha accompagnato queste disavventure, Antonello Venditti è riuscito nonostante tutto a guadagnare 244.888 euro con la società che è restata in piedi, la New Sound City srl di cui lui (con il vero nome di Antonio Venditti) è socio al 95%, mentre il restante 5 per cento è in mano al nipote Tomaso (figlio di Francesco). L’utile netto si è dimezzato però rispetto a quello del 2023, e anche il fatturato 2024 è in calo: 3,4 milioni di euro rispetto ai 4,595 milioni di euro dell’anno precedente.

Antonello Venditti sul balcone del sindaco di Roma, Gualtieri

La nuova società di Venditti patrimonializzata soprattutto con il mattone

La New sound city di Venditti si occupa di «attività di supporto alle rappresentazioni artistiche» ed è ben patrimonializzata, al di là del risultato annuale. In cassa ha anche un anticipo di 1,65 milioni di euro concesso dalla Heinz music srl del gruppo Sony, casa discografica con cui è uscito il suo ultimo album “Cuore 40th Anniversary Edition”. A patrimonio ha una bella consistenza il mattone, visto che le immobilizzazioni materiali in bilancio ammontano a 9,5 milioni di euro. Anche come persona fisica gli investimenti dei guadagni di Venditti sono stati soprattutto nel mercato immobiliare: risultano intestati a lui cinque fabbricati (fra cui una villa di 32 vani) in gran parte in un paese della provincia di Roma. La società ha anche in carico un contratto di leasing per un Mercedes GLE coupè C 167, la cui ultima rata scade il 30 giugno 2027.

Antonello Venditti nel suo ultimo concerto a giugno

Il primo fallimento aperto nel 2017 su richiesta di Equitalia e chiuso alla fine del 2018

Sulle spalle di Venditti imprenditore si sono abbattuti però due fallimenti societari negli ultimi anni, anche se la notizia è sempre restata riservata. La prima società a saltare a gambe levate è stata la Voglio cantare srl, che ha cessato le sue attività il 21 gennaio 2019. La società era controllata al 55% da Venditti, al 30% dal socio Giuseppe Cova e per il restante 15% da un’altra società del cantante, la Easynvest srl. Il fallimento è stato è stato chiesto dal creditore “Equitalia servizi riscossione spa”, e dichiarato con sentenza del tribunale di Roma n.739 del 10 ottobre 2017, nominando come curatore e liquidatore l’avvocato romano Giuseppe Mazzuti. La società in quel momento aveva un patrimonio netto negativo di 1,151 milioni di euro e debiti con il fisco e con le banche per 1,155 milioni di euro. La maggiore banca creditrice era il Monte dei Paschi di Siena, seguita dalla Banca popolare di Vicenza. Il fallimento è stato chiuso con sentenza del tribunale civile di Roma del 27 dicembre 2018 perché «non presente attività realizzabile».

Il secondo fallimento di Venditti

Il secondo fallimento, la barca da un milione e il contenzioso con Unipol Banca

Il secondo fallimento segreto di Venditti è stato un po’ conseguenza del primo, visto che a chiudere i battenti è stata proprio la Easynvest srl azionista e in parte finanziatrice della prima società. La società era controllata al 51% dal cantante e al 49% dalla Roma sound city, società poi chiusa nel 2021 che a sua volta il cantante controllava al 95% lasciando il 5% al nipote Tomaso. I contenziosi qui erano sia con gruppi finanziari (Unipol banca) che con società di leasing con cui era stata presa una barca per un valore di poco inferiore al milione di euro, che poi è stata ceduta alla Roma sound city. Il fallimento è stato aperto dal tribunale di Roma nel 2018 con il numero 290 e dichiarato chiuso con sentenza del 6 dicembre 2023 dal collegio del tribunale di Roma presieduto da Antonino La Malfa, perché ormai era stato ripartito fra i creditori tutto quello che si era riuscito a realizzare anche attraverso accordi transattivi del curatore fallimentare.