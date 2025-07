Celentano: «A ‘È sempre Cartabianca’ parlano tutti insieme. Non si capisce cosa dicono…»

L'artista torna a commentare i programmi tv: «Però può essere un vantaggio…»

«Se cercate una trasmissione politica dove parlano tutti insieme è ‘È sempre Cartabianca’. Solo che non si capisce cosa dicono… Però può essere un vantaggio…». Così Adriano Celentano, sul suo profilo Instagram, commenta la trasmissione condotta da Bianca Berlinguer il martedì sera in prima serata su Rete4.

I programmi di Celentano

Non è la prima volta che il Molleggiato si improvvisa critico televisivo. Spesso, sempre via Instagram, ha commentato DiMartedì (di cui sembra affezionato spettatore). Celentano ha fatto lo scorso anno i complimenti al conduttore tv Giovanni Floris, anche se mal digerisce gli applausi del pubblico (troppi per l’artista). A volte si sofferma sui personaggi noti, come Fedez, di cui ha apprezzato l’intervista a Belve.