Masterchef Uk nella bufera: licenziati due dei tre giudici per insulti razzisti e molestie

La settimana scorsa la Bbc ha rescisso il contratto con il conduttore Gregg Wallace. Ora è il turno di John Torode, accusato di razzismo

Continua la bufera su Materchef Uk, dopo che la settimana scorsa il conduttore Gregg Wallace è stato ufficialmente licenziato dalla Bbc, a seguito della denuncia di molestie da parte di 50 persone. Questa volta, tocca a John Torode, chef e giudice del programma, accusato di razzismo. La rete televisiva britannica ha annunciato proprio nelle ultime ore che nemmeno il suo contratto sarà rinnovato. L’accusa di battute dal tono discriminatorio sono arrivate da alcuni membri dello staff del programma, che avrebbero raccontato di come Torode si lasciasse spesso andare a battute fuori luogo.

Lo chef australiano Torode accusato di frasi razziste, lui nega

Lo storico conduttore e membro della giuria del cooking show è stato accusato di aver indirizzato frasi e battute razziste ad alcuni membri dello staff. Dal canto suo, il cuoco 59enne di origine australiana, ha dichiarato di non ricordare nulla di significativo, negando di essersi mai rivolto ai colleghi in modo offensivo. Nonostante la sua posizione, è stata aperta una inchiesta interna e la rete televisiva e la società privata di produzione hanno annunciato che non hanno intenzione di rinnovare il contratto del giudice. Torode è uno dei due giudici storici del programma inglese, insieme a Gregg Wallace, anche lui recentemente allontanato dal programma dopo 50 denunce di comportamento «sessualmente inappropriati» a suo carico.

Masterchef Uk ha perso il suo storico conduttore

Il caso di Torode arriva appunto dopo quello che ha travolto il 60enne Gregg Wallace, imprenditore della ristorazione e storico conduttore della trasmissione, sospeso e poi silurato dalla Bbc, l’emittente che trasmette il programma, sulla scia di denunce di comportamenti sessuali «inappropriati», molestie e bullismo lanciate da concorrenti e colleghe di lavoro. Denunce moltiplicatesi fino a oltre 50 testimonianze di vittime o astanti, a dispetto delle sue smentite iniziali e del successivo, contestatissimo, tentativo di giustificare i propri atteggiamenti con una presunta diagnosi di autismo. Alla fine, Wallace ha deciso di scusarsi, assumendosi le proprie responsabilità, in una dichiarazione rilasciata all’agenzia Pa media: «Non ho mai voluto danneggiare o umiliare nessuno», ha dichiarato Wallace. L’unica giudice che sembrerebbe riconfermata per la prossima edizione è Grace Dent, critica gastronomica che ha iniziato la collaborazione nel 2025.