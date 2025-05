Lo chef stellato Giorgio Locatelli: «L’umiliazione in cucina non insegna, distrugge. Ecco perché ho chiuso la mia locanda dopo 25 anni»

Ospite nella puntata di Verissimo, il giudice di Masterchef ha ripercorso le tappe più significative della sua carriera, svelando anche momenti difficili e dolorosi

Ospite nella puntata di Verissimo andata in onda oggi, sabato 3 maggio, lo chef stellato Giorgio Locatelli – volto amatissimo di MasterChef Italia – ha ripercorso le tappe più significative della sua carriera, svelando anche momenti difficili e dolorosi. L’inizio nel mondo della cucina, racconta Locatelli a Silvia Toffanin, non è stato semplice: «In certe brigate di cucina si usano l’umiliazione e la pressione estrema come strumenti per insegnare. Ho vissuto queste dinamiche in prima persona in un ristorante francese all’inizio del mio percorso». Ma col tempo, lo chef lombardo ha capito «che non è il mio modo di lavorare: credo che sia una pratica sbagliata e dannosa». Tra i momenti più duri della sua vita professionale, Locatelli ha ricordato il tragico incendio che anni fa distrusse la sua locanda: «Avevamo 600 coperti alla settimana, poi, all’improvviso, non avevamo più nulla. È stato devastante».

La vita privata e il ristorante di Londra

Lo chef ha parlato anche della sua vita privata: è sposato da 30 anni con Plaxy, sua compagna anche nel lavoro, e insieme hanno una figlia, Margherita, affetta da numerose allergie alimentari. «Abbiamo affrontato tante sfide per lei. Ma le difficoltà si sono trasformate in lezioni preziose: ci hanno spinto a essere più attenti e creativi in cucina», ha raccontato commosso. Infine, Locatelli ha parlato della recente chiusura della sua storica locanda a Londra, avvenuta il 31 dicembre scorso dopo 25 anni di attività: «È stata una decisione difficile, ma sentivo che era arrivato il momento di voltare pagina. L’ultimo giorno è stato memorabile: ogni tavolo era occupato, c’era una grande emozione nell’aria. Abbiamo chiuso con il cuore pieno. Cambiare, ogni tanto, fa bene», ha concluso.

Foto copertina: ANSA / MATTEO BAZZI | Giorgio Locatelli giudice di MasterChef Italia posa a margine della presentazione alla stampa della nuova edizione, 11 dicembre 2023