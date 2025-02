Masterchef, la bordata di chef Giorgio Locatelli: «Il problema dei piatti vegani è che sembrano sempre sbobba» – Il video

Il giudice del concorso culinario ha ripreso una concorrente mentre preparava una ricetta vegana

La sfida della non era delle più semplici. Cucinare un piatto psichedelico usando come ingredienti principali lenticchie rosse e zucca bottiglia. In onore di Paul McCartney la ricetta in cui dovevano cimentarsi alcuni dei concorrenti nella nona puntata di Masterchef era rigorosamente vegana. Niente carne, niente pesce, niente derivati animali di nessun tipo. Particolarmente in difficoltà era Mary, che raramente si era cimentata nella cucina vegetale. L’affanno non è sfuggito allo chef Giorgio Locatelli, che l’ha spronata affinché il risultato non fosse una banale zuppa. «Il problema dei piatti vegani è che alla fine sembra sempre sbobba», ha avvertito Locatelli. La frase ha suscitato reazioni contrastanti sui social, oltre a divertire Mary.

Chef Giorgio Locatelli e la cucina vegana

C’è chi ha elogiato lo chef e chi lo ha criticato, pensando che il commento esprimesse biasimo nei confronti della cucina vegetale. Ma la frase del giudice di Masterchef era riferita solo all’aspetto estetico, come si può capire da altri interventi fatti in merito. Ad esempio, poco dopo nella stessa puntata un altro concorrente – Gianni – è stato ripreso – per aver usato la parola «filetto» nella sua ricetta vegana. Nel 2022, Locatelli, che ha recentemente chiuso il suo ristorante a Londra, era stato anche protagonista di un video in cui mostrava diverse ricette vegane create con cura e attenzione alle esigenze alimentari di chi non vuole o non può consumare prodotti di origine animale.