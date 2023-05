Australia, morte improvvisa a 46 anni per il giudice di MasterChef Jock Zonfrillo a poche ore dalla nuova stagione

«Con il cuore completamente a pezzi e senza sapere come potremo vivere la vita senza di lui, siamo devastati nel condividere che Jock è morto ieri». È con queste parole che la famiglia di Jock Zonfrillo, chef di origine italiana e scozzese, ha annunciato la sua morte del cuoco sui social. Zonfrillo è morto a 46 anni a Melbourne per un malore improvviso, di natura da definire. Le cause del decesso non sono state ancora rivelate, ma un portavoce della polizia locale ha riferito che il caso non viene trattato come sospetto. Il tutto è avvenuto a poche ore dalla messa in onda della nuova stagione del programma Masterchef, prevista per oggi, 1 maggio. Zonfrillo nel corso degli anni era diventato un volto noto della tv australiana, proprio in qualità di giudice dello show MasterChef. Dopo l’improvviso decesso, la messa in onda della nuova stagione della trasmissione è stata sospesa. Nel post su Instagram in cui si annuncia il decesso dello chef, la famiglia lo ricorda: «Così tante parole possono descriverlo, così tante storie possono essere raccontate, ma in questo momento siamo troppo sopraffatti per parlarne. Per coloro che hanno incrociato la sua strada, sono diventati la sua compagnia o sono stati abbastanza fortunati da essere la sua famiglia, conservate questo fiero scozzese nei vostri cuori quando berrete il vostro prossimo whisky. Vi imploriamo, per favore, di farci soffrire in privato mentre troviamo un modo per navigare attraverso questo dolore, e trovare spazio dall’altra parte per celebrare il nostro insostituibile marito, padre, fratello, figlio e amico». Zonfrillo, era nato e cresciuto a Glasgow, in Scozia, ma aveva origini italiane. Il padre dello chef, infatti, era originario di Scauri, frazione del comune di Minturno, in provincia di Latina, ed era emigrato in Scozia. Lo chef lascia la moglie e quattro figli.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: