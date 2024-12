Georgia, l’ex calciatore Mikheil Kavelashvili eletto presidente: il voto dei filo-russi di Sogno georgiano tra le proteste – Il video

Il comitato elettorale, in un voto boicottato dalle opposizioni, ha nominato il 53enne indicato dal partito al governo Sogno georgiano

Mikheil Kavelashvili, indicato dal partito al governo Sogno georgiano, è stato eletto presidente della Georgia con il voto di 224 consiglieri su 300. Lo scrutinio del comitato, che dal 2017 sostituisce elezioni presidenziali dirette, è stato boicottato dall’opposizione, che da mesi contesta il risultato delle elezioni di ottobre. E le manifestazioni di protesta sono continuate anche in queste ore, fuori dal Parlamento, mentre al suo interno si votava l’ex calciatore 53enne. Per le opposizioni si tratta solo di un burattino di Bidzina Ivanishvili, imprenditore georgiano e fondatore del partito Sogno georgiano. E temono possa spingere il Paese verso l’abbraccio della Russia, congelando l’avvicinamento all’Unione europea. Per questo hanno disertato il voto, non avendo i numeri per sostenere un proprio candidato, e Kavelashvili ha ottenuto l’investitura senza avere sfidanti. I partiti filo-europei contestano in toto anche le elezioni di ottobre, sostenendo che sono state truccate per permettere la vittoria delle formazioni filo-russe. La stessa presidente uscente Salome Zourabichvili, fortemente europeista, non ha riconosciuto il risultato del voto. Nella sua carriera Kavelashvili ha giocato nella nazionale, nel Manchester City e in importanti club svizzeri. Dal 2018,è membro del Parlamento nelle fila del partito di governo Sogno Georgiano. L’insediamento del nuovo presidente avrà luogo il 29 dicembre. Per oggi sono previste una decina di manifestazioni antigovernative, organizzate da vari gruppi, nella capitale Tbilisi.