Lula «si distrae» con Giorgia Meloni durante la foto del G7: la premier impietrita per qualche secondo – Il video

Mentre l'incontro tra i leader mondiali andava in archivio in Canada, il presidente brasiliano si è concesso un momento di ilarità. Ma i video che circolano in rete tagliano fuori il suo vero interlocutore

Una «distrazione», così la definisce la stampa brasiliana. Un breve momento confusionario che ha di fatto bloccato per qualche secondo lo scatto della foto ufficiale dell’ultimo G7, che si è tenuto ormai due settimane fa a Kananakis, in Canada. Proprio mentre i fotografi stanno per immortalare il momento, il presidente brasiliano Luiz Inacio da Silva – o più semplicemente Lula – dà le spalle all’omologo ucraino Volodymyr Zelensky e, mentre parlotta, con il braccio sinistro sembra cingere la vita della premier italiana Giorgia Meloni. La leader di FdI rimane per un secondo impietrita, poi si volta verso di lui e sorride intenta ad ascoltare ciò che sta dicendo.

L’altro abbraccio (rifiutato) di Lula a Meloni

Da una prima visione sembra un abbraccio non voluto, una storia che tra Lula e Meloni in realtà risale già a un anno fa. Nel giugno 2024, infatti, durante un incontro ufficiale tra i due leader la premier italiana aveva agilmente evitato un tentativo di abbraccio del presidente brasiliano tra le sonore risate.

Nel video del G7, che circola sui social media, si vede poi il nuovo primo ministro canadese Mark Carney che richiama l’attenzione di Lula chiedendogli, tra l’ilarità generale, di guardare in telecamera in modo da poter archiviare la pratica fotografica.

Le vere immagini e la prospettiva più ampia

Quello che potrebbe sembrare un approccio e un «contatto indesiderato» di Lula alla premier Meloni deve però essere visto da una prospettiva più ampia. Le immagini che circolano sul web, tagliate ad arte, cancellano il fatto che Lula si fosse girato non per parlare con la presidente del Consiglio italiana ma per scambiare qualche battuta con il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. Peccato che fra i due capitasse proprio Giorgia Meloni. Altrettanto innegabile, però, è che il braccio sinistro di Lula sembri avvolgere la vita della premier cogliendola impreparata.