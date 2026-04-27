La proposta dell’Iran agli Usa per la riapertura dello Stretto di Hormuz – La diretta

Il ministro degli Esteri rianiano va a parlare con Putin. Prezzo del petrolio in rialzo

Nel 59esimo giorno della guerra tra Usa, Israele e Iran Teheran ha presentato agli Stati Uniti una proposta per la riapertura dello Stretto di Hormuz. La fine del blocco sarebbe decisa prima degli altri negoziati su nucleare e missili. E questo potrebbe non piacere a Donald Trump, che perderebbe così il punto più importante del suo potere negoziale. Intanto il ministro degli Esteri iraniano Araghchi è in Russia, dove sta incontrando Vladimir Putin. E il prezzo del petrolio torna a salire di circa il 2%. Il presidente degli Stati Uniti dovrebbe tenere oggi 27 aprile un incontro sull’Iran con i suoi principali collaboratori per la sicurezza nazionale e la politica estera per «discutere dello stallo nei negoziati e dei possibili prossimi passi».