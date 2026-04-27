Freya, la donna più coraggiosa tra i sabotatori di Nord Stream 2. La sua vita da film: dai night di Kiev alle bombe sottomarine

Bojan Panchevski del Wall Street Journal ricostruisce in un podcast di Bild una delle figure chiave dell'attentato che ha segnato il conflitto russo ucraino. «Ha lavorato in condizioni meteo proibitive, per piazzare quell'esplosivo»

Freya è il nome in codice della donna del gruppo di sabotatori di Nord Stream 2. Ha fatto parte dei sommozzatori che hanno fatto saltare il collegamento tra l’Europa e i giacimenti russi. Secondo quanto riporta il giornalista Bojan Panchevski del Wall Street Journal «era la più coraggiosa di tutta la squadra». Panchevski ha rivelato nuovi dettagli sull’attentato a Nord Stream 2 in un libro appena uscito in Germania. Ma quello che incuriosisce i media internazionali è il passato di Freya: ex modella erotica, esperta in immersioni.

Il passato tra i night di Kiev e foto erotiche

Lo ha precisato l’autore stesso nel podcast del caporedattore di Bild Paul Ronzheimer. Freya ha lavorato in gioventù nei night di Kiev. E ha posato per foto osé, una carriera che ha raggiunto il suo apice sulla copertina di una rivista erotica ucraina. Nella minuziosa ricostruzione dell’attentato, Bojan Pancevski sostiene anche che l’allora capo di Stato maggiore delle forze armate ucraine Zaluzhny avrebbe informato Zelensky del piano. Tesi che finora il leader ucraino ha smentito.

La copertina di Freya ripresa da Bild

La nuova vita di Freya: addestra militari

Freya, ha spiegato il giornalista, è stata capace durante l’organizzazione dell’attentato, con il piazzamento di esplosivo sui tubi sottomarini, di immergersi a una profondità elevata, con svariati chilogrammi di attrezzatura addosso. Il tutto in condizioni meteorologiche estremamente difficili. Ora la donna insegnerebbe immersioni tattiche al personale militare. «È stata arruolata ed è ufficialmente un membro delle forze armate», ha precisato Panchevski.

(Foto di 2H Media su Unsplash)