Ultime notizie 25 aprileCrisi Usa - IranDelitto di GarlascoDonald Trump
ESTERINord StreamRussiaServizi segretiUcraina

Freya, la donna più coraggiosa tra i sabotatori di Nord Stream 2. La sua vita da film: dai night di Kiev alle bombe sottomarine

27 Aprile 2026 - 14:41 Alba Romano
embed
freya nord stream
freya nord stream
Bojan Panchevski del Wall Street Journal ricostruisce in un podcast di Bild una delle figure chiave dell'attentato che ha segnato il conflitto russo ucraino. «Ha lavorato in condizioni meteo proibitive, per piazzare quell'esplosivo»

Freya è il nome in codice della donna del gruppo di sabotatori di Nord Stream 2. Ha fatto parte dei sommozzatori che hanno fatto saltare il collegamento tra l’Europa e i giacimenti russi. Secondo quanto riporta il giornalista Bojan Panchevski del Wall Street Journal «era la più coraggiosa di tutta la squadra». Panchevski ha rivelato nuovi dettagli sull’attentato a Nord Stream 2 in un libro appena uscito in Germania. Ma quello che incuriosisce i media internazionali è il passato di Freya: ex modella erotica, esperta in immersioni.

Il passato tra i night di Kiev e foto erotiche

Lo ha precisato l’autore stesso nel podcast del caporedattore di Bild  Paul Ronzheimer. Freya ha lavorato in gioventù nei night di Kiev. E ha posato per foto osé, una carriera che ha raggiunto il suo apice sulla copertina di una rivista erotica ucraina. Nella minuziosa ricostruzione dell’attentato, Bojan Pancevski sostiene anche che l’allora capo di Stato maggiore delle forze armate ucraine Zaluzhny avrebbe informato Zelensky del piano. Tesi che finora il leader ucraino ha smentito.

La copertina di Freya ripresa da Bild

La nuova vita di Freya: addestra militari

Freya, ha spiegato il giornalista, è stata capace durante l’organizzazione dell’attentato, con il piazzamento di esplosivo sui tubi sottomarini, di immergersi a una profondità elevata, con svariati chilogrammi di attrezzatura addosso. Il tutto in condizioni meteorologiche estremamente difficili. Ora la donna insegnerebbe immersioni tattiche al personale militare. «È stata arruolata ed è ufficialmente un membro delle forze armate», ha precisato Panchevski.

Ti potrebbe interessare

(Foto di 2H Media su Unsplash)

Articoli di ESTERI più letti
1.

Dopo l’attacco al gala con Trump: «Lei salva il vino». E la “profezia” della portavoce Leavitt: «Vedrete che colpi!» – I video

2.

Sparatoria al gala dei corrispondenti con Trump: arrestato l’aggressore, voleva colpire i membri dell’amministrazione. Come ha fatto a entrare armato – Il video

3.

Chi è Cole Tomas Allen, l’attentatore al gala con Trump: le armi in hotel, il lavoro da insegnante e il giallo sul movente – Il video

4.

Chi è Weijia Jiang, la donna accanto a Trump durante la sparatoria. Perché era seduta a quel tavolo e cosa ha fatto dopo le esplosioni

5.

«Sparano!», l’attimo in cui Trump scopre dell’attacco a pochi metri. Il panico tra i giornalisti e l’intervento della scorta – Il video

leggi anche
guerra usa israele iran 27 aprile
ESTERI

La proposta dell’Iran agli Usa per la riapertura dello Stretto di Hormuz. Petrolio ancora in crescita – La diretta

Di Alba Romano
australiane isis
ESTERI

Le 4 australiane legate all’Isis che il governo di Camberra vuole mettere in carcere

Di Alba Romano
shalom auslander attentato trump pazzo
ESTERI

«L’attentato a Trump? Un pazzo ha sparato a un altro pazzo»

Di Alba Romano
donald trump attentato cena corrispondenti washington 1
ESTERI

«L’attentato a Trump è un falso»: così la base Maga attacca il suo presidente

Di Alessandro D’Amato