Iran, Trump: «Li bombarderemo fino a farli a pezzi». I Pasdaran: risponderemo – La diretta

Il presidente: Teheran ha chiesto di fermare gli attacchi. L'Iran: non è vero, risponderemo. Hormuz dichiarato chiuso dai Guardiani, ma il Comando centrale Usa smentisce

Gli Stati Uniti hanno lanciato una nuova serie di attacchi contro diversi obiettivi in Iran durante la notte. Mentre il presidente Donald Trump ha promesso ulteriori attacchi se non verrà raggiunto un accordo di pace. «Gli attacchi sono una risposta all’aggressione ingiustificata e continua dell’Iran», ha affermato il Comando Centrale dell’esercito in un post su X. Aggiungendo che l’attacco è iniziato dopo la mezzanotte di giovedì a Teheran e si è concluso tre ore dopo. Trump ha anche detto che l’Iran gli ha chiesto di fermare gli attacchi. Teheran ha smentito.

Hormuz

Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane ha intanto dichiarato di aver lanciato “contrattacchi” contro 18 obiettivi militari statunitensi in basi aeree in Kuwait e Bahrein. Il ministero degli Interni del Bahrein ha affermato che sono state attivate le sirene. Il comando militare congiunto iraniano ha avvertito che avrebbe aperto il fuoco contro qualsiasi imbarcazione tentasse di attraversare lo Stretto di Hormuz. Che è stato in gran parte chiuso per mesi. I media iraniani hanno riferito che due navi sono state prese di mira. In un post successivo, il Comando Centrale degli Stati Uniti ha negato la chiusura dello stretto. Affermando che le navi commerciali lo stavano ancora attraversando nonostante le minacce dell’Iran. Trump aveva dichiarato in precedenza che le navi stavano attraversando lo stretto senza il permesso dell’Iran nell’ambito di una missione militare clandestina.

Bombardati senza pietà

Gli attacchi rappresentano l’ultimo sviluppo in un’escalation di scambi di colpi che minacciano di riaccendere una guerra su vasta scala, interrotta all’inizio di aprile con un fragile cessate il fuoco tra le due parti. Trump ha dichiarato al giornalista di Fox News Trey Yingst che gli attacchi sarebbero cessati a breve. Ma anche che li avrebbe «bombardati senza pietà» se i leader iraniani non avessero firmato immediatamente un accordo con gli Stati Uniti, come riportato da Yingst su X. Le agenzie di stampa iraniane hanno segnalato esplosioni in diverse città, tra cui Sirik, Kargan, Bandar Abbas, Minab, Varamin e Karaj.

Negoziare con le bombe

Il Segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth ha presentato la mossa come un tentativo di costringere l’Iran a un accordo per porre fine al conflitto. Hegseth ha detto ai giornalisti durante una visita al Comando Centrale in Florida che gli attacchi avrebbero «promosso i nostri interessi militari e rafforzato la nostra posizione diplomatica. Li colpiremo duramente stanotte e speriamo che l’Iran prenda una buona decisione», ha affermato. «Se dovremo negoziare con le bombe, negozieremo con le bombe». Gli Stati Uniti e l’Iran si sono scambiati colpi di arma da fuoco diverse volte da quando è entrato in vigore il provvisorio cessate il fuoco, mentre i negoziatori hanno cercato senza successo di porre fine alla guerra, giunta ormai al quarto mese.

«L’accordo è vicino»

Trump ha ripetutamente affermato che un accordo è vicino, sebbene non vi siano stati segnali di una svolta, minacciando al contempo di riprendere i bombardamenti. L’esercito statunitense ha preso di mira le difese aeree e le postazioni radar intorno allo Stretto di Hormuz dopo che un elicottero d’attacco statunitense è stato abbattuto vicino alla strategica via navigabile lunedì. L’Iran ha risposto con attacchi missilistici e con droni contro basi statunitensi in Giordania, Kuwait e Bahrein. Un funzionario statunitense ha affermato che non si sono registrati danni significativi.



L’Iran ha accusato gli Stati Uniti di aver colpito serbatoi che rifornivano di acqua potabile 10 villaggi, violando il diritto internazionale. «Non si tratta di danni collaterali, ma di un crimine di guerra premeditato e di una flagrante violazione dei diritti umani», ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri Esmaeil Baghei. Il Pentagono non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento da parte di Reuters. Trump, che in passato aveva minacciato di distruggere le infrastrutture civili iraniane, non ha specificato se i prossimi attacchi avrebbero preso di mira centrali elettriche e ponti. Nonostante il linguaggio bellicoso di entrambe le parti, si sono registrati segnali di un continuo impegno diplomatico. Una delegazione del Qatar, che ha svolto un ruolo di mediazione tra Stati Uniti e Iran, è atterrata a Teheran mercoledì per colloqui sugli ultimi sviluppi, secondo quanto riportato dai media iraniani.