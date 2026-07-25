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Insulti e gesti osceni contro una signora: «Scusa se portiamo soldi nel tuo Paese». È polemica su un gruppo di giovani italiani a Bangkok – Il video

25 Luglio 2026 - 17:17 Alba Romano
Il gruppo di ragazzi in vacanza studio è stato ripreso mentre derideva una passeggera che aveva chiesto loro di abbassare la voce. L'ambasciata costretta a intervenire per scusarsi
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L’ambasciata italiana in Thailandia è stata costretta a scusarsi per il comportamento di un gruppo di giovani italiani ripreso in un video diventato virale sui social e sui media thailandesi. Nel filmato, girato su un treno della metropolitana sopraelevata di Bangkok, alcuni giovani rispondono in modo provocatorio a una passeggera che aveva chiesto loro di abbassare la voce. Una delle frasi che ha suscitato particolare indignazione è stata: «Ci dispiace aver portato i soldi nel vostro Paese». Il gruppo, composto soprattutto da minorenni, si trovava in Thailandia per una vacanza studio organizzata da Travelling Fox, società che organizza viaggi per i figli dei dipendenti pubblici italiani con il sostegno dell’Inps.

Le scuse dell’ambasciata italiana

Dopo la diffusione del filmato, il caso ha attirato l’attenzione anche delle autorità italiane: centinaia di persone hanno commentato la pagina Facebook dell’ambasciata italiana a Bangkok chiedendo chiarimenti e un intervento sulla vicenda. L’ambasciata ha quindi pubblicato un comunicato in cui ha espresso le proprie scuse ai cittadini thailandesi e condannato il «comportamento inappropriato» del gruppo di ragazzi e ragazze, ribadendo l’importanza del rispetto verso il Paese ospitante e la sua cultura.

La replica del gruppo e dell’agenzia viaggi

Nei giorni successivi, alcuni rappresentanti del gruppo hanno diffuso un video di scuse che è poi stato rilanciato dall’ambasciata italiana in Thailandia. Nel filmato compaiono tre accompagnatori e il ragazzo che aveva pronunciato la frase più contestata mentre chiedono scusa ai cittadini thailandesi per il comportamento tenuto e per aver offeso la loro cultura, ringraziando il Paese per l’accoglienza ricevuta. Una delle accompagnatrici ha inoltre annunciato che il ragazzo coinvolto nell’episodio verrà rimandato presto in Italia.

Anche Travelling Fox ha pubblicato un messaggio di scuse sui propri canali, spiegando che l’episodio certamente inappropriato «non rappresenta i valori promossi dalla società». L’azienda ha comunque sottolineato che il comportamento è stato compiuto da un gruppo di adolescenti presi dall’entusiasmo del momento.

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