Thailandia, i poliziotti si travestono da leoni per arrestare un ladro alla festa del Capodanno cinese – Il video

Lo stratagemma ideato dalla polizia per fermare un 33enne sospettato di aver trafugato amuleti e statuette di Buddha

La polizia thailandese ha escogitato un metodo decisamente innovativo per arrestare un ladro di preziosi artefatti buddisti. Approfittando delle festività per l’inizio del nuovo anno cinese, gli agenti in servizio nella cittadina di Nonthaburi si sono travestiti da leoni per cogliere di sorpresa il sospettato che si aggirava ad una festa nei pressi di un tempio. Secondo gli investigatori l’uomo, un 33enne con precedenti per droga e furti, il 4 febbraio scorso si era introdotto nella casa di un alto funzionario di polizia a Bangkok e aveva rubato una serie di oggetti di grande valore, tra cui diversi amuleti e due statuette di Buddha. Nei giorni seguenti aveva poi tentato di entrare di nuovo nell’abitazione, ma aveva dovuto rinunciare dopo aver destato troppi sospetti. Quindi aveva passato almeno parte della refurtiva a un rivenditore noto come “Jojo”, per tentare probabilmente di piazzare gli artefatti in templi della zona di Nonthaburi, riportano i media thailandesi.

Una notte da leoni

Mercoledì 18 febbraio la polizia ha scoperto che l’uomo progettava di incontrare i suoi complici a una festa per il Capodanno cinese (l’anno del Cavallo di fuoco è iniziato in larga parte dell’Asia il 17 febbraio) nei pressi dei templi di Sai Noi. Così hanno pianificato lo stratagemma. Si sono travestiti da leoni gialli e rossi, mescolati ad una processione danzereccia della festa, e sono balzati all’improvviso sull’uomo. Colto del tutto di sorpresa, il presunto ladro è stato rapidamente immobilizzato, ammanettato e arrestato, come si vede in un video circolato online.