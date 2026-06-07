«Finiamola qui, ne ho abbastanza»: Trump irritato si toglie il microfono e interrompe l’intervista con la Nbc – Il video

Il presidente americano ha abbandonato il set di “Meet the Press” in Wisconsin dopo un duro scontro con la giornalista Kristen Welker sulle elezioni del 2020: «Un Paese non può mai essere grande con una stampa disonesta»

Donald Trump ha interrotto bruscamente un’intervista con la Nbc News, abbandonando il set dopo un durissimo scontro verbale con la conduttrice Kristen Welker. Durante la registrazione della storica trasmissione Meet the Press in Wisconsin, il presidente degli Stati Uniti ha accusato l’emittente televisiva di essere «disonesta», decidendo di togliersi il microfono e porre fine al colloquio prima del previsto.

Il duro scontro sulle elezioni del 2020

La tensione in studio è precipitata quando la giornalista ha contestato frontalmente le continue dichiarazioni del leader repubblicano in merito ai presunti brogli del voto presidenziale di sei anni fa, chiedendogli di fornire prove concrete a supporto della sua tesi. Di fronte all’obiezione di Welker, che ha incalzato il presidente affermando che «non ci sono prove di quello che sta dicendo», Trump ha risposto nettamente: «Ce ne sono tante». Subito dopo, il capo della Casa Bianca ha lanciato un duro atto d’accusa contro l’intero sistema mediatico statunitense: «Voi siete corrotti, e anche Meet the Press è corrotto, così come Abc, Cbs e Cnn. Sono tutte reti a senso unico». Un attacco frontale seguito dall’immediato stop ai lavori: «Finiamola qui, ne ho abbastanza», ha tagliato corto Trump mentre si sfilava i dispositivi audio.

Il dietro le quinte del forfait

Inutili i tentativi della conduttrice di salvare l’intervista e convincere il presidente a rimanere, ricordandogli anche lo sforzo logistico della redazione, arrivata fino in Wisconsin appositamente per incontrarlo. Trump ha rifiutato categoricamente di risedersi, replicando prima di lasciare definitivamente la scena: «Sono rimasto sotto la pioggia con lei per un’ora. Le ho dedicato abbastanza tempo. Dovreste sistemare la vostra stampa». Mentre si allontanava dal set, il presidente ha poi ribadito il suo storico cavallo di battaglia: «Un Paese non può mai essere grande con una stampa disonesta».

Il retroscena

Il faccia a faccia, registrato nella giornata di venerdì e trasmesso oggi, domenica 7 giugno, rappresentava uno degli appuntamenti televisivi più attesi della settimana politica americana. Oltre alle polemiche sul voto del 2020, il colloquio aveva toccato diversi temi caldi dell’agenda della Casa Bianca, dalla politica interna fino al ruolo geopolitico degli Stati Uniti nei teatri di guerra internazionali. Nonostante la clamorosa rottura in diretta, la stessa Kristen Welker ha successivamente rivelato un retroscena: dopo il duro confronto faccia a faccia, Trump avrebbe comunque dato il suo via libera a concederle una nuova intervista di approfondimento nel prossimo futuro.