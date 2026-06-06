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Trump si addormenta (di nuovo) nello Studio Ovale: il video del presidente con gli occhi chiusi e la testa reclinata

06 Giugno 2026 - 14:55 Olga Colombano
Un nuovo video dallo Studio Ovale, durante un incontro sulla politica energetica, riaccende le polemiche sui presunti momenti di sonnolenza di Donald Trump durante eventi pubblici
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Sono più di dieci, secondo diverse ricostruzioni, le volte in cui Donald Trump è stato ripreso dalle telecamere in momenti di apparente sonnolenza durante eventi pubblici dall’inizio del secondo mandato. Episodi che, nel tempo, sono diventati materiale di discussione sui social. L’ultimo caso è successo giovedì 4 giugno alle 15 del pomeriggio, nello Studio Ovale della Casa Bianca. Le immagini mostrano Trump seduto alla scrivania mentre ascolta una serie di interventi su temi legati al carbone e alla politica energetica. In alcuni passaggi appare con gli occhi chiusi e la testa leggermente reclinata. E il caso vuole che giusto pochi giorni prima il Segretario di Stato Marco Rubio era intervenuto al Congresso per respingere le accuse secondo cui Trump si sarebbe addormentato durante eventi ufficiali. Il Segretario di Stato aveva infatti affermato: «Non l’ho mai visto addormentarsi. Al contrario, quel tipo non dorme».

Le reazioni sui social

Il video è diventato rapidamente virale, alimentando una nuova ondata di polemiche e reazioni sui social network. Hanno iniziato a circolare soprannomi ironici come sleepy Trump o commander in sleep.

Sull’episodio è intervenuto anche Hunter Biden, il figlio dell’ex presidente Joe Biden che, memore della campagna elettorale in cui Trump chiamava suo padre sleepy Joe, ha scritto: «Visto… ve l’avevo detto che era un clone. Continuano a dimenticarsi di caricargli la batteria». 

Anche il comico Seth Meyers, nel suo programma Late Night with Seth Meyers, ha ironizzato sull’episodio. Secondo lui, il Presidente degli Stati Uniti è stanco perché «è troppo impegnato a postare di notte immagini generate dall’IA di se stesso come Gesù, o sul Monte Rushmore, o a cavallo con George Washington». 

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