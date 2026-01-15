Ultime notizie Chiara FerragniDonald TrumpGroenlandiaIranUcrainaVenezuela
ESTERIBambiniDonald TrumpUSAVideo

Trump come Lotito. Si addormenta nello Studio Ovale davanti alle telecamere: la reazione della bambina quando se ne accorge – Il video

15 Gennaio 2026 - 20:56 Alba Romano
embed
Il presidente americano, che il prossimo giugno compirà 80 anni, non è nuovo a episodi di questo genere

Sarà l’età che avanza, i mille impegni in agenda o le notti passate a occuparsi delle varie crisi in giro per il mondo, ma Donald Trump appare più stanco del solito. Da alcuni mesi i media americani parlano di quelli che sembrano a tutti gli effetti piccoli episodi di narcolessia del presidente americano, alcuni anche ripresi in diretta dalle telecamere di tutto il mondo.

La reazione della bambina davanti alle telecamere

L’ultimo esempio è avvenuto nella serata di mercoledì 14 gennaio, all’interno dello Studio Ovale. Mentre il segretario all’Agricoltura Brooke Rollins illustrava i dettagli della legge sul latte alle scuole pubbliche, Trump – che il prossimo giugno compirà 80 anni – ha chiuso gli occhi. La prima ad accorgersi del “pisolino” del presidente è stata una bambina presente nello Studio Ovale, che lo ha subito fatto notare alla madre. Il video, neanche a dirlo, è subito diventato virale sui social.

Articoli di ESTERI più letti
1.

I tavoli da mille euro, l’italiano cacciato, l’uscita bloccata: il racconto della strage di Crans-Montana

2.

Groenlandia, dopo il vertice Usa-Danimarca. Trump: «Solo il nostro controllo è accettabile». Francia e Germania inviano soldati – La diretta

3.

Gli Usa valutano l’intervento in Iran che limita lo spazio aereo. La Farnesina: «Gli italiani che possono farlo lascino il Paese» – La diretta

4.

Dove si nasconde Alì Khamenei: «È a Teheran, tratta la fuga in Russia»

5.

«Difensore dei pedofili»: e Trump mostra il dito medio all’operaio Ford – Il video

leggi anche
Trump Coakley
ESTERI

Sorpresa alla Casa Bianca, dopo Mamdani Trump riceve pure il capo della Chiesa Usa. Tregua coi vescovi sui migranti?

Di Diego Messini
Emmanuel Macron con i soldati francesi
ESTERI

Macron ai soldati: «Siamo sotto tiro della Russia: armiamoci». L’allarme dopo le minacce di Putin e Trump: «Noi liberi solo se temuti»

Di Giulia Norvegno
ESTERI

Dalle navi «dimenticate» in Venezuela alle pressioni del Golfo, ecco perché Trump ha bloccato (per ora) l’attacco in Iran

Di Simone Disegni
proteste iran
ESTERI

Iran, Tajani svuota l’ambasciata a Teheran: «Gli italiani lascino il Paese». Riapre lo spazio aereo iraniano – La diretta

Di Alba Romano