Trump come Lotito. Si addormenta nello Studio Ovale davanti alle telecamere: la reazione della bambina quando se ne accorge – Il video

Il presidente americano, che il prossimo giugno compirà 80 anni, non è nuovo a episodi di questo genere

Sarà l’età che avanza, i mille impegni in agenda o le notti passate a occuparsi delle varie crisi in giro per il mondo, ma Donald Trump appare più stanco del solito. Da alcuni mesi i media americani parlano di quelli che sembrano a tutti gli effetti piccoli episodi di narcolessia del presidente americano, alcuni anche ripresi in diretta dalle telecamere di tutto il mondo.

La reazione della bambina davanti alle telecamere

L’ultimo esempio è avvenuto nella serata di mercoledì 14 gennaio, all’interno dello Studio Ovale. Mentre il segretario all’Agricoltura Brooke Rollins illustrava i dettagli della legge sul latte alle scuole pubbliche, Trump – che il prossimo giugno compirà 80 anni – ha chiuso gli occhi. La prima ad accorgersi del “pisolino” del presidente è stata una bambina presente nello Studio Ovale, che lo ha subito fatto notare alla madre. Il video, neanche a dirlo, è subito diventato virale sui social.

