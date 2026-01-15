Ultime notizie Chiara FerragniDonald TrumpGroenlandiaIranUcrainaVenezuela
Iran, Tajani svuota l’ambasciata a Teheran: «Gli italiani lascino il Paese». Riapre lo spazio aereo iraniano – La diretta

15 Gennaio 2026 - 12:59 Alba Romano
Nell'ambasciata italiana resta solo il personale indispensabile. in Iran ancora 600 italiani. Intanto Trump frena su possibili attacchi

Resta altissima la tensione in Iran, dopo che gli Stati Uniti hanno fatto sapere di preparare possibili azioni nella regione contro il regime degli ayatollah, che sta mettendo in atto una durissima repressione nei confronti dei manifestanti scesi nelle strade a protestare. Dopo i (vani) moniti degli ultimi giorni, secondo Reuters il presidente Trump avrebbe deciso di intervenire, pur precisando poi dallo Studio Ovale: «Siamo stati informati che le esecuzioni si sono fermate, non c’è alcun piano di esecuzioni. Spero sia vero – ha aggiunto – osserveremo la situazione e verificheremo». Intanto Washington evacua parte del personale dalle basi in Medio Oriente per protezione, la Farnesina invita i circa 600 italiani a lasciare il paese e il Regno Unito chiude l’ambasciata a Teheran. Sul fronte interno, il regime iraniano mantiene il pugno di ferro: sono ormai migliaia le vittime e gli arresti.

15 Gennaio 2026 - 00:30

Trump: «Buona notizia lo stop alla condanna a morte dei manifestanti»

Donald Trump ha commentato con favore la notizia che non saranno condannati a morte i manifestanti iraniani, come Erfan Soltani, il giovane di Teheran che si temeva sarebbe stato giustiziato. «Il manifestante iraniano non sarà più condannato a morte dopo gli avvertimenti del presidente Trump. E così anche altri», ha scritto su Truth citando Fox News. «Questa è una buona notizia. Speriamo che continui così», ha aggiunto.

15 Gennaio 2026 - 00:20

Il Portogallo chiude l'ambasciata a Teheran

Il Portogallo chiude l’ambasciata a Teheran e sconsiglia i viaggi in Iran. La chiusura temporanea è stata decisa mercoledì pomeriggio, secondo quanto si legge in un comunicato inviato oggi dal Ministero degli Esteri alle redazioni. Il ministero precisa inoltre che «tutti i cittadini portoghesi presenti nel Paese sono stati contattati» e dovrebbero lasciare il Paese in breve.

15 Gennaio 2026 - 00:03

Tajani: «In ambasciata in Iran resta solo il personale indispensabile»

«Abbiamo detto di far andare via dall’Iran tutti gli italiani non stanziali, li abbiamo invitati caldamente a lasciare il paese. Ridurremo il numero delle persone che lavorano in ambasciata, rimarrà solo un numero indispensabile», ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Sulla partecipazione di Forza Italia alle manifestazioni per l’Iran, ha poi aggiunto: «Ieri c’è già stata una manifestazione a cui abbiamo partecipato».

15 Gennaio 2026 - 11:52

M5s presenta sua risoluzione, «no ad azioni militari unilaterali»

Secondo quanto riferito da fonti del M5S, il partito sta depositando una risoluzione che sarà discussa in commissione Esteri della Camera, con prima firma del leader Giuseppe Conte e sottoscritta anche da Nicola Fratoianni di Avs. Tra i punti principali del documento, l’impegno a «scongiurare azioni militari unilaterali fuori dal quadro del diritto internazionale, promuovendo tutte le necessarie iniziative diplomatiche e di carattere sanzionatorio da parte della comunità internazionale e degli organismi internazionali». «Non solo siamo il sostegno alla causa delle proteste iraniane, ma ribadiamo nero su bianco il no a un intervento militare esterno», spiegano fonti pentastellate, ricordando che questo era anche il motivo dell’astensione dei pentastellati, ieri, sulla risoluzione sull’Iran in Senato.

15 Gennaio 2026 - 04:50

L'Iran riapre lo spazio aereo

L’Iran ha riaperto il suo spazio aereo dopo una chiusura di quasi cinque ore, che ha costretto le compagnie aeree a cancellare, modificare le rotte o ritardare alcuni voli. L’avviso di chiusura, secondo il servizio di tracciamento Flightradar24, è stato rimosso. Le compagnie aeree iraniane Mahan Air, Yazd Airways e Ava Airlines hanno già ripreso a volare nel Paese.

15 Gennaio 2026 - 02:55

Trump: «Pahlavi? Non so se la sua leadership sarebbe accettata in Iran»

In un’intervista rilasciata a Reuters e pubblicata sul sito dell’agenzia, Donald Trump ha commentato l’ex principe ereditario iraniano in esilio Reza Pahlavi, osservando che «sembra molto simpatico, ma non so come si comporterebbe nel suo stesso Paese. E non siamo ancora a quel punto… Ma è molto presto, troppo presto per dirlo. Non so come vada d’accordo con il suo Paese». Trump ha aggiunto: «Non so se il suo Paese accetterebbe la sua leadership, e certamente se lo accettassero sarebbe perfetto per me», sottolineando di non aver mai avuto contatti diretti con Pahlavi.

15 Gennaio 2026 - 00:36

Ministro Esteri Iran: «Oggi o domani non ci saranno impiccagioni»

Mercoledì sera, intervistato da Fox News, il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha affermato che «oggi o domani non ci saranno impiccagioni».

