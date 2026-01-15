Iran, Tajani svuota l’ambasciata a Teheran: «Gli italiani lascino il Paese». Riapre lo spazio aereo iraniano – La diretta

Nell'ambasciata italiana resta solo il personale indispensabile. in Iran ancora 600 italiani. Intanto Trump frena su possibili attacchi

Resta altissima la tensione in Iran, dopo che gli Stati Uniti hanno fatto sapere di preparare possibili azioni nella regione contro il regime degli ayatollah, che sta mettendo in atto una durissima repressione nei confronti dei manifestanti scesi nelle strade a protestare. Dopo i (vani) moniti degli ultimi giorni, secondo Reuters il presidente Trump avrebbe deciso di intervenire, pur precisando poi dallo Studio Ovale: «Siamo stati informati che le esecuzioni si sono fermate, non c’è alcun piano di esecuzioni. Spero sia vero – ha aggiunto – osserveremo la situazione e verificheremo». Intanto Washington evacua parte del personale dalle basi in Medio Oriente per protezione, la Farnesina invita i circa 600 italiani a lasciare il paese e il Regno Unito chiude l’ambasciata a Teheran. Sul fronte interno, il regime iraniano mantiene il pugno di ferro: sono ormai migliaia le vittime e gli arresti.