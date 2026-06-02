«Henry Nowak ucciso dal politically correct e dal nuovo razzismo contro i bianchi»

La polemica nel Regno Unito sull'omicidio di un 18enne da parte di un giovane sikh che ha raccontato di essere vittima di razzismo

Le immagini di due poliziotti britannici che ammanettano uno studente ferito e agonizzante lo scorso dicembre e accusato di insulti razziali stanno scatenando una polemica nei confronti delle forze dell’ordine. Guidate dall’estrema destra. Vickrum Digwa, 23 anni, è stato condannato lunedì all’ergastolo con un periodo minimo di 21 anni per l’omicidio del diciottenne Henry Nowak, che ha accoltellato il 3 dicembre 2025, mentre Nowak tornava a casa da una serata fuori a Southampton (Inghilterra meridionale). L’assassino è un giovane sikh. Quando è arrivata la polizia ha raccontato di essere stato vittima di un attacco a sfondo razziale e di aver agito per legittima difesa.

La storia di Henry Nowak

Digwa ha raccontato di essere stato insultato e picchiato. I poliziotti gli hanno creduto e hanno ammanettato Nowak mentre il ragazzo moriva. Il filmato diffuso dalla polizia dopo la condanna dell’assassino mostra lo studente, disteso a terra all’arrivo degli agenti, che ripete a voce debole: «Non riesco a respirare» e «Sono stato accoltellato». La polizia parla con Vickrum Digwa, che si trova accanto a loro, prima di ammanettare Henry Nowak e informarlo del suo arresto mentre era già privo di sensi.

La polemica

«Viviamo in un Paese a due velocità, dove i diritti e i privilegi dei bianchi contano meno di quelli delle minoranze etniche», ha sostenuto martedì in un video Nigel Farage, leader del partito anti-immigrazione Reform UK. «Penso che dovremmo rispondere a questo con fredda rabbia», ha aggiunto, promettendo di scrivere al Procuratore Generale per chiedergli di rivedere la condanna dell’assassino. L’attivista di estrema destra Tommy Robinson ha denunciato su X le «pratiche razziste della polizia che prendono di mira i bianchi. Qualcosa è andato terribilmente storto con le forze dell’ordine», ha dichiarato a ITV Kemi Badenoch, leader del Partito Conservatore.

La condanna di Starmer

Prima della messa in onda del filmato, lunedì il Primo Ministro laburista Keir Starmer ha condannato il «caso orribile e scioccante». Affermando che era «normale che l’IOPC», l’organismo di controllo della polizia, indagasse sulla risposta all’«insensato omicidio» di Henry Nowak. In seguito al verdetto, il padre dello studente ha chiesto al governo di garantire che l’indagine sia «approfondita, coraggiosa e trasparente». E ha sostenuto che suo figlio era stato trattato dalla polizia in modo «inumano e degradante». Il vice capo della polizia dell’Hampshire, Robert France, si è scusato venerdì. Ha detto che gli agenti erano stati ingannati dalle “bugie” di Digwa.

«Razzismo contro i bianchi»

Quest’ultimo aveva aggredito Henry Nowak con un coltello lungo circa 20 centimetri, riposto in una custodia visibile sulla cintura. Che, a suo dire, portava per motivi religiosi. L’intervento della polizia ha suscitato critiche anche da parte di Elon Musk, che si è detto pronto a finanziare una causa contro la polizia dell’Hampshire. Farage ha anche detto che Nowak sarebbe stato vittima del ‘politically correct’ e l’atteggiamento della polizia è la conseguenza di «un nuovo razzismo contro i bianchi».