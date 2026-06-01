Dramma in Portogallo, trovata morta in casa studentessa italiana di 22 anni

Sofia Barillà era nel programma Erasmus a Caldas da Rainha. Ancora sconosciute le cause, sul corpo verrà disposta l'autopsia

Sofia Barillà, una studentessa palermitana di 22 anni è morta mentre stava trascorrendo sei mesi di Erasmus a Caldas da Rainha, Portogallo. La giovane, che studiava Biomedica, è stata trovata senza vita ieri sera nel suo appartamento. I familiari, assistiti dalla Farnesina, sono già in volo per raggiungerla.

Sarà eseguita l’autopsia

Non si conoscono ancora i motivi del decesso. Per accertarli sarà eseguita l’autopsia. Si sospetta comunque che sia morta per cause naturali. Secondo quanto riferisce Adnkronos l’ambasciata a Lisbona sta seguendo il caso con la massima attenzione sin dalla prima segnalazione.