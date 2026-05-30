Boato nei cieli del Massachusetts, tremano finestre e auto: l’ipotesi del meteorite esploso – I video

Sui social circolano video e testimonianze di persone che raccontano di aver sentito un rumore improvviso e potentissimo provenire dal cielo

Un forte boato ha squarciato il silenzio lungo la costa del Massachusetts, sorprendendo migliaia di residenti e alimentando per ore interrogativi e timori. L’esplosione, avvertita in diverse aree dello Stato americano, è stata accompagnata da vibrazioni percepite nelle abitazioni e, in alcuni casi, vere e proprie scosse avvertite dai cittadini. Sui social circolano video e testimonianze di persone che raccontano di aver sentito un rumore improvviso e potentissimo provenire dal cielo. Molti hanno descritto la sensazione come simile a quella di un’esplosione o di un terremoto di breve durata, mentre altri hanno riferito di essere usciti di casa per capire cosa fosse accaduto.

L’ipotesi del meteorite

Secondo quanto riportato dall’emittente americana CBS News, una delle ipotesi più accreditate è che il fenomeno sia stato causato da un meteorite esploso durante il suo ingresso nell’atmosfera terrestre. A sostenerlo è Eric Fisher, meteorologo capo di WBZ-TV, che ha indicato come possibile spiegazione proprio una meteora disintegratasi nei cieli sopra la regione. A rafforzare questa teoria sono arrivati anche i dati satellitari della National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), che hanno registrato una traccia compatibile con il passaggio di una meteora nello stesso intervallo di tempo in cui sono stati segnalati il boato e le vibrazioni. Le rilevazioni suggeriscono che l’oggetto sia entrato nell’atmosfera sopra la costa meridionale del Massachusetts, in un’area non lontana da Boston.

L’ipotesi della meteora irrecuperabile

Al momento non risultano segnalazioni di frammenti recuperati a terra né è stato individuato un eventuale punto di impatto. Gli esperti ricordano però che la maggior parte delle meteore si distrugge completamente durante l’attraversamento dell’atmosfera, senza raggiungere la superficie terrestre. In alcuni casi, però, oggetti più grandi riescono a penetrare più in profondità prima di disintegrarsi, generando le note palle di fuoco spettacolari e potenti onde d’urto capaci di essere percepite a chilometri di distanza.