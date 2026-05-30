Iran, Pezeshkian: «Pronti a raggiungere un quadro dignitoso per la pace». Media: «Missile contro base in Kuwait, feriti 5 americani» – La diretta

Nessuna decisione è stata ancora presa sull’accordo tra Stati Uniti e Iran. Intanto, un razzo iraniano è stato intercettato in Kuwait, ma i detriti caduti hanno colpito la base aerea di Ali Al Salem

Nessuna decisione è stata ancora presa sull’accordo tra Stati Uniti e Iran. Dopo oltre due ore di riunione nella Situation Room della Casa Bianca, Donald Trump non ha ancora sciolto le riserve sull’adesione al memorandum d’intesa. Nel frattempo, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha ribadito la disponibilità di Teheran a raggiungere un «accordo dignitoso» per mettere fine al conflitto. Sul fronte libanese, nonostante il cessate il fuoco sottoscritto tra Israele e Libano ad aprile, dal 25 maggio il governo guidato da Benjamin Netanyahu ha intensificato i bombardamenti e ampliato le operazioni terrestri in territorio libanese. L’Idf ha annunciato stanotte che «diversi proiettili sono stati lanciati dal Libano verso il nord di Israele», uno dei quali non è stato intercettato. Tutti gli aggiornamenti

Foto copertina: ANSA/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH | Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, 1 gennaio 2026