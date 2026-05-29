Iran, Trump: ok all’accordo se è buono per gli Usa. Petrolio giù, Borse in rialzo – La diretta

Il vicepresidente: progressi, la firma dipende dal presidente. Il Centcom smentisce l'abbattimento di un drone da parte di Teheran

Nel 91esimo giorno della Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che ha sul tavolo l’accordo con Teheran, ma firmerà soltanto se l’America avrà vantaggi. Anche il vicepresidente JD Vance ha detto che ci sono progressi sul tema. Intanto le Borse europee aprono in rialzo e il prezzo del petrolio scende. Il Centcom degli Stati Uniti ha anche smentito l’abbattimento di un drone da parte degli iraniani.