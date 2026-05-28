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Svizzera, attacco con coltello alla stazione di Winterthur: ci sono feriti. L’aggressore urlava «Allah Akbar» – Il video

28 Maggio 2026 - 12:05 Stefania Carboni
Potrebbe aver colpito dei bambini. I testimoni: «Correva col coltello in mano»
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Un uomo ha colpito diverse persone con un coltello nella stazione svizzera di Winterthur, nel Cantone di Zurigo. Secondo il racconto dei testimoni, diffuso dalla testata Blick, l’aggressore ha urlato «Allah Akbar». A dimostrarlo anche un video che gira in rete ed è riportato dai media locali. L’uomo, arrestato, è un cittadino svizzero di 31 anni. Quattro persone sono rimaste ferite, non sono chiare al momento le loro condizioni.

Potrebbe aver colpito dei bambini

«A circa 30 metri di distanza, ho sentito un uomo dietro di me gridare ‘Allah Akbar’ cinque o sei volte in modo molto emotivo e agitato», ha raccontato un passante che ha visto un gruppo di bambini dell’asilo correre a ripararsi, «sono corsi dall’altra parte della strada, poi è tornato il silenzio». Alcuni riferiscono che l’aggressore aveva una benda al collo. Sul posto è intervenuta la polizia dopo pochi minuti. L’aggressione è avvenuta poco prima delle 8.30.

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