Il ciclista urta lo specchietto, scatta la lite. Lui perde le staffe e colpisce la donna al volante – Il video

Il video dello scontro è avvenuto in Portogallo ed è diventato rapidamente virale. L'aggressione nella zona di Padrão da Légua a Matosinhos

Pugni, calci su una donna, rimasta poi a terra. Tra gli sguardi atterriti dei passanti. Una donna di 37 anni è stata stata aggredita da un ciclista nella zona di Padrão da Légua a Matosinhos, in Portogallo. Il video è diventato virale e come ricostruisce Correio da Manhã, l’incidente è avvenuto dopo che il veicolo si era fermato e il ciclista aveva urtato lo specchietto retrovisore. Ne è scaturito un acceso scambio di battute, culminato poi nell’aggressione fisica.

La vittima ha riportato ferite lievi ed è stata soccorsa sul posto, prima di essere trasportata all’ospedale Pedro Hispano. Sul luogo sono intervenuti anche agenti della Polizia di Pubblica Sicurezza, per gestire la situazione.