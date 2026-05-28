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Il ciclista urta lo specchietto, scatta la lite. Lui perde le staffe e colpisce la donna al volante – Il video

28 Maggio 2026 - 22:28 Alba Romano
Il video dello scontro è avvenuto in Portogallo ed è diventato rapidamente virale. L'aggressione nella zona di Padrão da Légua a Matosinhos
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Pugni, calci su una donna, rimasta poi a terra. Tra gli sguardi atterriti dei passanti. Una donna di 37 anni è stata stata aggredita da un ciclista nella zona di Padrão da Légua a Matosinhos, in Portogallo. Il video è diventato virale e come ricostruisce Correio da Manhã, l’incidente è avvenuto dopo che il veicolo si era fermato e il ciclista aveva urtato lo specchietto retrovisore. Ne è scaturito un acceso scambio di battute, culminato poi nell’aggressione fisica.

La vittima ha riportato ferite lievi ed è stata soccorsa sul posto, prima di essere trasportata all’ospedale Pedro Hispano. Sul luogo sono intervenuti anche agenti della Polizia di Pubblica Sicurezza, per gestire la situazione.

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