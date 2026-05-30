Extinction Rebellion “spedisce” Meloni e Trump nello spazio, il blitz a Roma: «Fascisti su Marte». Interviene la polizia – Il video

Il movimento ambientalista occupa piazza dell'Esquilino: «Non ci sono diritti senza libertà di dissenso». La polizia interviene per rimuovere le caricature dei due leader

«Fascisti su Marte, democrazia sulla Terra». È il celebre film satirico di Corrado Guzzanti a ispirare il flash mob con cui oggi, sabato 30 maggio, centinaia di attivisti di Extinction Rebellion hanno occupato piazza dell’Esquilino, a Roma. A pochi passi dalla Basilica di Santa Maria Maggiore sono comparse due grandi installazioni: una grande raffigurazione del pianeta Terra e un razzo con le caricature di Donald Trump e Giorgia Meloni.

I fogli di via

Poco prima, gli attivisti avevano appeso dei simbolici «fogli di via dalla Terra», indirizzati a diverse figure politiche e imprenditoriali italiane e internazionali, accompagnando l’azione con lo slogan «Fascisti su Marte». Tra i destinatari figuravano, tra gli altri, Elon Musk, Jeff Bezos, Matteo Salvini, Antonio Tajani, Benjamin Netanyahu, Vladimir Putin, oltre a realtà come Leonardo S.p.A. e UniCredit. Con questa iniziativa, gli attivisti hanno dichiarato di voler «presentare il foglio di via a chi è realmente socialmente pericoloso per la Terra e per chi la abita», individuando in particolare «chi finanzia la guerra e l’economia fossile e chi lascia la popolazione nell’insicurezza climatica».

La protesta degli attivisti contro il governo Meloni

Il flash mob, in realtà, ha avuto vita molto breve, perché la polizia è intervenuta prontamente per ordine del questore per rimuovere le caricature dei due leader politici. «Questa è l’idea di democrazia e libertà di espressione del governo Meloni: una semplice caricatura e un messaggio sarcastico fanno così paura?”», si chiedono gli attivisti del movimento ambientalista sottolineando comunque il successo dell’iniziativa organizzata a tre giorni dall’80esimo anniversario della Repubblica Italiana.

«Non ci sono diritti se si inaspriscono le pene e i controlli contro la libertà di dissenso. Non c’è Pace se si sostiene un genocidio e si aumentano le spese militari. Non c’è solidarietà se si lasciano morire persone in mare. Non c’è tutela della Terra se continuano ad aumentare gli investimenti in petrolio e gas. Le politiche di questo governo stanno smantellando, pezzo dopo pezzo, i principi stessi della democrazia», attaccano gli attivisti.

Il cambio di location

Già prima che si svolgesse, il presidio annunciato da Extinction Rebellion è stato oggetto di restrizioni. Originariamente, infatti, avrebbe dovuto svolgersi in piazza del Viminale, davanti al Ministero dell’Interno, ma la Questura di Roma ha negato la location, «minacciando multe fino a 10 mila euro a persona e costringendoci a spostare il presidio lontano dai palazzi del potere», sostengono gli attivisti. Alla fine, il presidio si è svolto regolarmente in piazza dell’Esquilino e proseguirà fino a domenica.

La spiegazione della Questura

Dalla Questura, intanto, filtra una ricostruzione di quanto avvenuto stamattina con le caricature di Trump e Meloni strappate dagli agenti di polizia: «Le immagini di volti istituzionali e autorità estere erano state associate a messaggi non compatibili con il rispetto delle cariche statali nazionali e straniere. Pertanto sono state formalmente acquisite e quindi sequestrate».

