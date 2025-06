Il finto matrimonio in piazza San Marco contro quello di Jeff Bezos, gli attivisti portati via di peso dalla polizia a Venezia – Il video

In Piazza San Marco sposi mascherati, finti soldi e cartelli contro le élite globali. Gli attivisti di Extinction Rebellion bloccati dalla polizia mentre tentano di issare uno striscione. Identificati due manifestanti, tensioni ma nessun ferito.

Mattinata di tensione in Piazza San Marco, dove un gruppo di attivisti ha inscenato una protesta simbolica contro il matrimonio del miliardario Jeff Bezos, previsto nei prossimi giorni proprio in laguna. Una ventina di persone, appartenenti al movimento ambientalista Extinction Rebellion, si è radunata davanti alla Basilica per denunciare con cartelli e performance i danni causati dalle élite economiche globali. Durante la manifestazione sono stati mostrati anche cartelli con finte banconote e messaggi contro il potere economico concentrato nelle mani di pochi, oltre a slogan in favore della pace a Gaza.

Gli sposi mascherati

Due manifestanti, travestiti da sposi, si sono posizionati su un piedistallo in mezzo alla piazza, legati da una parte a una riproduzione del pianeta Terra e dall’altra ad altre persone che sorreggevano cartelli con le scritte «i governi», «i media», «l’economia» e «la giustizia». Un’immagine che nelle intenzioni degli attivisti simboleggia come i poteri mondiali siano intrecciati e complici nella distruzione del pianeta. Nel corso dell’azione, una ragazza e un ragazzo hanno tentato di arrampicarsi sui due pali portabandiera posti davanti alla basilica per esporre uno striscione con la scritta «The 1% ru(i)ns the world»(“L’1% rovina il mondo” o “governa il mondo”, con un gioco di parole tra runs e ruins). L’intervento delle forze dell’ordine ha impedito che lo striscione venisse issato. I due sono stati poi portati al posto di polizia della piazza per l’identificazione, opponendo resistenza passiva e sdraiandosi a terra.

Foto di copertina: ANSA/Andrea Merola