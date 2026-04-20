Ultime notizie Crisi Usa - IranDonald TrumpGiorgia MeloniPapa Leone XIV
ATTUALITÀGiovaniInchiesteLuccaRazzismoSenegalToscana

Pietrasanta, cameriere senegalese insultato e pestato da un gruppo di ragazzi: ha un trauma cranico

20 Aprile 2026 - 22:36 Alba Romano
embed
ventimiglia arresti favoreggiamento immigrazione
ventimiglia arresti favoreggiamento immigrazione
L'assalto di 5-6 ragazzi nella notte tra sabato e domenica: il 34enne preso a calci e pugni quand'era già a terra

Un cameriere di 34 anni di nazionalità senegalese è stato aggredito a calci e pugni da cinque-sei persone nel pieno centro di Pietrasanta (Lucca), e ha riportato un trauma cranico. L’episodio risale alla notte tra sabato e domenica ed è avvenuto in Piazza Duomo. Secondo quanto sin qui ricostruito gli aggressori prima hanno offeso il cameriere con epiteti razzisti, poi l’hanno strattonato a terra, quindi colpito con pugni e calci mentre era giù sull’asfalto. Gli aggressori potrebbero essere albanesi di circa 30 anni. Sono fuggiti dopo che alcuni clienti ed il titolare del locale sono intervenuti a difendere il cameriere interrompendo il pestaggio che stava subendo.

Le indagini sul pestaggio

I carabinieri di Pietrasanta stanno indagando su quanto avvenuto, dopo che il 34enne ha presentato denuncia. Possono contare anche sulle immagini delle telecamere oltreché sui racconti dei testimoni per risalire agli aggressori. Si dovrà capire pure come e perché il gruppo di giovani che stazionava in piazza Duomo sia entrato in contrasto con il cameriere sino al violento epilogo.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Madre e figlia avvelenate, l’audio che incastra o scagiona Gianni Di Vita: «La bilirubina è alta». Ma le analisi smentiscono: cosa non torna

2.

McDonald’s contro McDino’s, il colosso Usa fa causa a un’azienda pugliese e vince: «Il prefisso “Mc” non può essere utilizzato»

3.

«Questa signora respira male», così Luca Spada depistava i colleghi mentre online cercava: «Sognare omicidio, significato e numeri»

4.

Neonato lasciato nella Culla per la vita a Bergamo, la lettera della mamma: «Ti auguro una vita piena di gioia, noi non possiamo dartela»

5.

Cecchini di Sarajevo, parla (a volto scoperto) l’ex cacciatore piemontese indagato: «Convivo male con l’accusa, ma non mi tocca»

leggi anche
padova-arbitro-permesso-soggiorno-calciatori-africani-razzismo-indagini
ATTUALITÀ

Arbitro chiede il permesso di soggiorno a due calciatori prima della partita, scoppia la polemica: «È razzismo». Indaga la Federcalcio 

Di Alba Romano
werwolf division 17enne perugia incel filippo turetta
ATTUALITÀ

Il 17enne che voleva fare una strage a scuola era un Incel: «Tra i suoi idoli Filippo Turetta»

Di Alessandro D’Amato
17enne perugia strage scuola columbine
ATTUALITÀ

«Faccio una sparatoria e poi mi ammazzo», il piano del 17enne che progettava una strage a scuola sul modello di quella della Columbine

Di Alessandro D’Amato