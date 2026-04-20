Pietrasanta, cameriere senegalese insultato e pestato da un gruppo di ragazzi: ha un trauma cranico

L'assalto di 5-6 ragazzi nella notte tra sabato e domenica: il 34enne preso a calci e pugni quand'era già a terra

Un cameriere di 34 anni di nazionalità senegalese è stato aggredito a calci e pugni da cinque-sei persone nel pieno centro di Pietrasanta (Lucca), e ha riportato un trauma cranico. L’episodio risale alla notte tra sabato e domenica ed è avvenuto in Piazza Duomo. Secondo quanto sin qui ricostruito gli aggressori prima hanno offeso il cameriere con epiteti razzisti, poi l’hanno strattonato a terra, quindi colpito con pugni e calci mentre era giù sull’asfalto. Gli aggressori potrebbero essere albanesi di circa 30 anni. Sono fuggiti dopo che alcuni clienti ed il titolare del locale sono intervenuti a difendere il cameriere interrompendo il pestaggio che stava subendo.

Le indagini sul pestaggio

I carabinieri di Pietrasanta stanno indagando su quanto avvenuto, dopo che il 34enne ha presentato denuncia. Possono contare anche sulle immagini delle telecamere oltreché sui racconti dei testimoni per risalire agli aggressori. Si dovrà capire pure come e perché il gruppo di giovani che stazionava in piazza Duomo sia entrato in contrasto con il cameriere sino al violento epilogo.