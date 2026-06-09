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«Ha provocato due incidenti stradali e non si è fermata». Belen Rodriguez indagata dalla procura di Milano

09 Giugno 2026 - 17:43 Stefania Carboni
belen rodriguez
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La denuncia della Polizia locale in seguito all'auto urtata e alle altre vetture coinvolte in centro
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Belen Rodriguez è indagata dalla Procura di Milano per omissione di soccorso, dopo la denuncia della Polizia locale arrivata sul tavolo della pm Maria Cristina Ria, che ha aperto il fascicolo. A riportarlo è Ansa. Il caso si riferisce a quello avvenuto qualche settimana fa, quando la showgirl argentina, secondo quanto emerso sui media e secondo la segnalazione di alcuni cittadini, avrebbe provocato due incidenti stradali.

Lo specchietto dell’auto urtata e lo scooter centrato con due auto in sosta (e tre feriti lievi)

La prima in via Melzi d’Eril, nei pressi dell’Arco della Pace, dove avrebbe toccato lo specchietto di una vettura in sosta. La seconda in via San Marco, sempre in centro, dove avrebbe centrato uno scooter e due mezzi in sosta, procurando a tre occupanti lievi lesioni. Qualche passante l’avrebbe anche fotografata. In seguito la showgirl sarebbe stata soccorsa in casa e portata in ospedale poco dopo le 7 di mattina. La donna aprì ai soccorritori quando ha capito che i pompieri stavano forzando la porta.

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