Villa Certosa, le 100 foto inedite della reggia di Berlusconi in Sardegna. Sette piscine e un bunker atomico: «È più grande del Vaticano»

L'agenzia Carolwood ha pubblicato le immagini della storica residenza dell'ex premier. Una tenuta dal valore stimato di 500 milioni di euro, messa sul mercato dagli eredi

Più grande del Vaticano, ma più bassa di San Pietro. Sette piscine, un bunker atomico, laghi artificiali, grotte, spa e un orto medicinale. È Villa Certosa, la storia residenza estiva di Silvio Berlusconi, tornata sotto i riflettori grazie al sito The Certosa Estate, che ha pubblicato oltre cento fotografie della proprietà, per la maggior parte inedite. Le immagini offrono uno sguardo senza precedenti sugli interni e sugli spazi esterni della tenuta, una dimora da anni al centro della cronaca politica e mondana italiana e destinata a entrare nella storia anche come la proprietà più costosa mai messa sul mercato nel Paese. Durante i governi Berlusconi (soprattutto tra il 2001 e il 2011), la villa assunse quasi il ruolo di sede balneare della politica estera italiana. Qui furono ricevuti leader internazionali come George W. Bush, Tony Blair, Vladimir Putin, José Luis Rodríguez Zapatero, Mirek Topolánek.

Una tenuta dal valore stimato di 500 milioni di euro

Il catalogo online propone un vero e proprio tour virtuale di una delle proprietà più emblematiche dell’ex premier. Dopo la scomparsa di Berlusconi, la villa è stata messa sul mercato dagli eredi e l’incarico per la vendita è stato affidato a Sotheby’s, con il supporto di Knight Castle Real Estate per il Medio Oriente e di Carolwood Partners per gli Stati Uniti. Sebbene il prezzo ufficiale non sia stato reso noto, le stime circolate negli ultimi mesi indicano una valutazione vicina ai 500 milioni di euro.