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«Da oggi siamo il secondo governo più longevo»: Meloni sorpassa l’ultimo esecutivo di Berlusconi e punta al record. Quanto le manca

02 Maggio 2026 - 09:07 Cecilia Dardana
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giorgia meloni
giorgia meloni
La premier celebra il traguardo di longevità: superato l'ultimo esecutivo del Cavaliere. Ora mancano solo 124 giorni per battere il primato del Berlusconi II e diventare il governo più duraturo dell'era repubblicana: «Non è un traguardo da festeggiare, ma una responsabilità».

«Da oggi il Governo che ho l’onore di guidare diventa il secondo più longevo della storia repubblicana». Inizia così il messaggio affidato ai social da Giorgia Meloni per segnare un passaggio storico della sua esperienza a Palazzo Chigi. Con oggi la premier e il suo entourage hanno superato il Berlusconi IV e mancano loro 124 giorni per superare il Berlusconi II. Dal 2 settembre prossimo diventerebbe il governo più longevo della storia repubblicana italiana. Ma Meloni ha scelto di non indugiare nei brindisi, preferendo sottolineare il peso del mandato ricevuto: per la leader di Fratelli d’Italia non si tratta infatti di un punto d’arrivo da celebrare con leggerezza, quanto di una «responsabilità ancora più forte» verso i cittadini. Un messaggio di stabilità che arriva nel cuore della legislatura e che consolida la sua leadership numerica rispetto ai predecessori.

Il sorpasso e la rincorsa al record

I numeri certificano un sorpasso simbolico di grande rilievo. Con la giornata di oggi, l’esecutivo Meloni scavalca ufficialmente la durata del governo Berlusconi IV, l’ultimo guidato dal fondatore di Forza Italia tra il 2008 e il 2011. Ma la scalata nelle gerarchie della Repubblica non si ferma qui: per raggiungere il gradino più alto del podio e superare anche il primato del Berlusconi II — l’esecutivo rimasto in carica tra il 2001 e il 2005 — mancano esattamente 124 giorni. Se la legislatura proseguirà senza scossoni, il prossimo 2 settembre Giorgia Meloni diventerà ufficialmente la guida del governo più longevo dell’intera storia repubblicana italiana.

L’interesse nazionale

Nel ringraziare chi continua a credere nel lavoro del centrodestra e nella «serietà dell’impegno» profuso finora, la premier ha ribadito la volontà di completare il percorso avviato nell’ottobre del 2022. «Grazie a chi continua a sostenerci, a credere nel nostro lavoro e nella serietà del nostro impegno. Andremo avanti con determinazione per completare il percorso avviato, con rispetto per il mandato ricevuto dai cittadini italiani e con una sola bussola: l’interesse nazionale», ha concluso la premier.

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