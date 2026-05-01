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Sondaggi Ipsos, Campo Largo per la prima volta sopra il centrodestra

01 Maggio 2026 - 08:32 Alba Romano
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schlein meloni
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46,6% per il centrosinistra, a destra in crisi Lega e FdI

I sondaggi di Ipsos illustrati da Nando Pagnoncelli oggi sul Corriere della Sera dicono che il Campo Largo è per la prima volta sopra il centrodestra nelle rilevazioni sulle intenzioni di voto. Mentre Futuro Nazionale di Roberto Vannacci è al 4,1%, un punto in più rispetto al mese scorso, con voti presi a Lega e Fratelli d’Italia. Oggi il Carroccio è ai minimi storici: 5,8%, con una perdita di un ulteriore 0,5%. Anche Fratelli d’Italia lascia sul campo lo 0,5% su marzo collocandosi oggi al 26,2%, il risultato più basso dalle elezioni europee. Forza Italia perde anch’essa lo 0,5% ma si colloca al 9%, uno dei livelli più alti degli ultimi due anni.

L’opposizione

L’opposizione invece è stabile. Il Partito Democratico è al 22,3%, di pochi decimali sopra al risultato del mese scorso, il Movimento 5 Stelle è praticamente invariato rispetto a marzo collocandosi al 14,3%, mentre Avs recupera la piccola perdita del mese scorso e torna al 6,7%, lo stesso dato ottenuto alle scorse europee. +Europa è all’1,3% e Italia Viva al 2%. Azione, fuori dalle alleanze, si colloca al 3,1%, anch’essa stabile.

Le coalizioni

Con questi risultati il centrodestra nel suo insieme (FdI, FI, Lega, Noi moderati e Futuro nazionale) assommerebbe complessivamente al 46,1%. Il campo largo o progressista che dir si voglia (Pd, M5S, Avs, + Europa e Italia Viva) arriverebbe al 46,6%. Per la prima volta, da quando Vannacci ha fondato la sua nuova forza politica, il centrosinistra supera il centrodestra.

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