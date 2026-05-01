Meloni a pranzo dai ragazzi di PizzAut per il Primo Maggio, la firma delle promozioni e il grembiule rosso in dono: «L’Italia è orgogliosa di voi»

Visita a sorpresa della premier nel ristorante di Monza gestito da giovani con autismo. Tra una pizza "Italia" e un confronto sui diritti dei disabili, la presidente del Consiglio ha controfirmato gli scatti di livello dei dipendenti

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha scelto di celebrare la Festa dei Lavoratori con una visita informale e a sorpresa al ristorante PizzAut di Monza, gestito da giovani con autismo. Arrivata in mattinata, la premier si è seduta a tavola con l’intera brigata per condividere il pranzo prima dell’apertura del servizio, gustando la pizza “Italia”, una margherita speciale guarnita con i colori della bandiera grazie a rucola e pomodorini. «Per la festa dei lavoratori sono venuta dai lavoratori più straordinari», ha detto Meloni, che a Nico Acampora, il patron del progetto che ha parlato di un «messaggio potentissimo» della premier con la sua visita, ha risposto: «Il messaggio potentissimo è il tuo con questa cosa in cui nessuno credeva, in cui hai creduto e ora tutti devono credere».

I cinque anni di PizzAut e la sfida dell’assunzione

L’incontro è stato l’occasione per fare il punto su una realtà che è diventata un modello di integrazione professionale. Il fondatore Nico Acampora ha ricordato come la data del primo maggio sia simbolicamente impressa nella storia del progetto, spiegando che è «per noi un giorno davvero speciale. Il Primo Maggio di cinque anni fa abbiamo inaugurato il nostro primo ristorante a Cassina De’ Pecchi, assumendo con un contratto a tempo indeterminato i primi pizzaioli e camerieri». Durante il pranzo, il clima informale ha permesso di toccare temi centrali per le politiche sociali e del lavoro. Secondo quanto riferito da Acampora, «a tavola con la premier abbiamo parlato davvero di tutto: dal basket ai diritti dei disabili ad avere un lavoro vero. In Italia molte aziende preferiscono pagare le multe piuttosto che assumere ragazzi con disabilità noi abbiamo oggi 41 assunti a tempo indeterminato e sette ragazzi in formazione che entreranno presto nel nostro gruppo».

Le promozioni in busta paga controfirmate dalla premier

La premier ha poi voluto partecipare attivamente alla festa dei ragazzi assistendo alla consegna delle lettere di passaggio di livello e aumento salariale. Lorenzo, uno dei giovani assunti all’inaugurazione della sede di Monza alla presenza del Presidente Mattarella, ha espresso così la sua gioia: «Non solo Nico mi ha assunto e mi ha tolto dal centro diurno che frequentavo ma ora mi promuove anche. Sono molto felice». Accanto a lui anche Matteo, veterano del gruppo, che ha ammesso con sorpresa: «Sono arrivato cinque anni fa non mi aspettavo una seconda promozione». Per sancire il valore di questo traguardo, Giorgia Meloni ha voluto controfirmare personalmente le lettere di promozione preparate da Acampora per i suoi dipendenti.

Lo scambio di doni e il riconoscimento istituzionale

La visita si è conclusa con un gesto simbolico: la premier ha ricevuto in dono l’iconico grembiule rosso di PizzAut, ricambiando con un esemplare cromatico del Tricolore italiano. Prima di lasciare il locale e permettere ai ragazzi di iniziare il turno in sala, la presidente del Consiglio ha voluto dedicare parole di profonda stima a tutta la brigata: «La vostra pizza è buonissima. Voi siete un’eccellenza italiana e l’Italia è orgogliosa di voi».