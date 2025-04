Il cachet di Geppi Cucciari di «Lol» a «tre realtà che amo». E a PizzAut le dedicano una pizza – Il video

I ragazzi che lavorano per Nico Acampora nel ristorante pizzeria a Cassina de' Pecchi hanno lanciato un sondaggio per decidere gli ingredienti della nuova «Pizza Cucciari»

Geppi Cucciari ha devoluto il montepremi di «Lol – Chi ride è fuori», comedy show su Prime Video, a tre realtà sociali, tra cui PizzAut. Così, i ragazzi di Nico Acampora hanno deciso di dedicarle una pizza, i cui ingredienti saranno decisi sui social.

«Grazie per averci sostenuto e per averci fatto questo regalo. Facciamo una pizza dedicata a te: sarà buonissima perché sei sarda. Ti vogliamo bene, sei nel nostro cuore», hanno annunciato felici, ma ancora increduli i membri del ristorante/pizzeria gestito da persone con autismo. Un grande progetto di inclusione sociale che aiuta questi ragazzi a rendersi indipendenti e a crearsi un futuro.

Oltre a PizzAut, Cucciari – che ha vinto 50mila euro nel programma prodotto da Endemol Shine Italy per Amazon MGM Studios dove è arrivata in finale con il comico Federico Basso – ha diviso il premio tra Airc e Dinamo Camp. «Una di noi, la Geppi una di noi», hanno infine cantato a squarciagola i ragazzi per ringraziare Cucciari dell’inatteso gesto di solidarietà nei loro confronti.



Foto copertina: ANSA / ETTORE FERRARI | Geppi Cucciari durante la 75esima edizione del Festival di Sanremo, 14 febbraio 2025